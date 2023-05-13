شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور فيتامين "د" فى علاج الصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية نشرتها صحيفة "AJMC" الأمريكية المختصة في الشئون الطبية، أن الأشخاص الذين يكون لديهم منسوب عالى من فيتامين "د" بشكل طبيعي في الجسم، فإنهم يكونون أكثر تحصينا ضد الإصابة بمرض الصدفية.

وأوضحت الدراسة أنه حين يسمع كثيرون بالفيتامين "د"، يتبادر إلى ذهنهم أنه مجرد "ترفيه زائد"، لكن دراسة حديثة أظهرت أن هذا العنصر يساعد على الوقاية من مرض الصدفية.

وتؤكد هذه الدراسة ما شدد عليه الباحثون مرارا، وهو أن نقص فيتامين "د" يؤثر بشكل ملحوظ على صحة الجلد، حتى وإن لم يؤد بالضرورة إلى مرض من الأمراض مثل الصدفية.

وتؤدي الإصابة بالصدفية، وهو عبارة عن مرض جلدي، إلى ظهور طفح وبقع ذات قشور، في عدة مناطق من الجسم مثل الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس، وينجم هذا المرض عن اضطراب في المناعة الذاتية للجسم، حيث تحصل سرعة في دورة النمو الخاصة بخلايا الجلد.