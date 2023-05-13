علاج سرطان المعدة وأعراضه

بيروت - نادين محمد - يعد سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطانات انتشاراً، ويصيب أي جزء من المعدة، وقد يمتد إلى المريء أو الأمعاء الدقيقة، وإذ لم يتم اكتشافه وعلاجه بشكل جذري، فإنه ينتشر في باقي الجسم، ومن حيث أعراض هذا المرض؛ فهي تختلف من شخص لآخر، كما أن أعراضه تتشابه مع بعض الأمراض مثل قرحة المعدة، ولكن سنذكر أعراض سرطان المعدة بشكل عام.

■ أعراض سرطان المعدة:



- الغثيان أو القيء.

- عسر في الهضم.

- حرقة في المعدة.

- الشّعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

- عدم الرغبة في تناول الطعام.

- آلام شديدة في الجهة العليا في البطن.

- خسارة الوزن بشكلٍ مفاجئ.

- خروج دم من البراز.

- التعب والإرهاق.

- انتفاخ في البطن.

- إغلاق مخرج المعدة.

- الشعور بكتلة في الجهة العليا من البطن.

- خروج دم من الفم أثناء القيء.

■ طرق الوقاية من سرطان المعدة:



• التقليل من الأملاح



علينا أن نحرص على التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، وكذلك المخللات.

• الابتعاد عن اللحوم والجبن المصنعة



من الضروري الابتعاد عن اللحوم المدخنة، وكذلك الجبن المدخنة.

• تناول الخضراوات والفواكه



تناول كمية كبيرة من الخضراوات والفواكه، مع الحرص على اختلاف أنواع الفواكه، من حيث اللون والشكل.

• الإقلاع عن التدخين



التدخين لا يجلب إلا الضرر للجسم، ويؤثر بشكل كبير على الصحة، لذا من الضروري الإقلاع عنه فوراً.

■ تشخيص سرطان المعدة



• الطريقة الأولى:



فحص المعدة بالمنظار، مع أخذ عينة للفحص المجهري.



• الطريقة الثانية:



أشعة مع صبغة الباريوم.

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