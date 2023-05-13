شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب الماء البارد مضر بالقلب.. يمكن أن يسبب تشنجًا مفاجئًا للشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوبة القلبية هي واحدة من أكثر حالات الطوارئ شيوعًا وفتكًا التي يتعرض لها الملايين يوميًا في جميع أنحاء العالم، ففي هذه الحالة، فإن عضلات القلب تبدأ في الموت بسبب نقص تدفق الدم، ويحدث بشكل رئيسي بسبب انسداد الشرايين التي تمد القلب بالدم، ويمكن أن يتسبب في تلف دائم للقلب والوفاة.

ووفقًا للأطباء حسب موقع "timesnownews"، فإن أحد أكثر أسباب النوبة القلبية شيوعًا هو البلاك، وهي مادة دهنية مصنوعة من جزيئات غير صحية من الدهون والكوليسترول، والتي تميل إلى التراكم في الشرايين بمرور الوقت. حتى مع انسداد الشرايين بسبب تكوين اللويحات، فإن تدفق الدم الطبيعي يعيق.



يسبب الماء البارد تشنج الأوعية الدموية

يقول الأطباء أن أحد الأسباب الرئيسية يمكن أن يكون شرب الماء البارد من الثلاجة، وفقًا للدراسات، يتسبب الماء البارد في حدوث تشنج مفاجئ في الشرايين.



يحدث تشنج الأوعية الدموية عندما يكون هناك ضيق الأوعية الدموية، ما يعيق تدفق الدم، يمكن أن يحدث في الأسبوعين التاليين لنزيف تحت العنكبوتية أو تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

يقول الأطباء إنك في خطر أكبر للإصابة بالتشنج الوعائي الدماغي إذا كنت قد تعرضت مؤخرًا لنزيف تحت العنكبوتية أو تمزق الأوعية الدموية الدماغية.



وفقًا للتقديرات ، يعاني ما لا يقل عن 50-90٪ من الأشخاص الذين يعانون من تمزق الأوعية الدموية في الدماغ من تشنج الأوعية الدموية، ووفقًا للدراسات ، يجب اعتبار تناول السوائل الباردة محفزًا محتملاً لاضطراب نظم القلب القاتل في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب الكامنة





الآثار الجانبية لشرب الماء البارديساعد الماء البارد في خفض درجة حرارة الجسم ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا للغاية إذا كان الشخص يعاني من الحمى، ومع ذلك، فإنه يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة لدى المرضى الذين يعانون بالفعل من مشكلة في القلب.

يقترح الخبراء أنه عند كون الجسم ضروريًا في الماء البارد ، يمكن أن يكون لجسمنا استجابة جذرية يمكن أن تؤدي غالبًا إلى مشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية في غضون ثوانٍ.

أي ماء يجب أن يشربه الشخص؟وفقًا للأطباء ، يجب أن ترطب نفسك دائمًا في درجة حرارة الغرفة، يقول الخبراء إن تناول الماء الفاتر بعد الوجبات يساعد على تعزيز الهضم أيضًا، بصرف النظر عن ذلك ، فإن الفوائد الأخرى لشرب الماء بدرجة حرارة الغرفة هي:

صحة جهاز الجهاز المثلى

القضاء على البكتيريا من الجسم

حشو المفاصل

نقل الأكسجين والمغذيات

تنظيم درجة حرارة الجسم

الحفاظ على نبضات قلب ثابتة