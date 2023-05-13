شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات فى فمك يمكن أن تشير إلى مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة عادة ما تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، لم يُعرف بعد ما الذي يسبب داء السكري من النوع 1 بالضبط، بينما يرتبط النوع 2 غالبًا بعوامل نمط الحياة مثل زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

كما هو الحال مع أي حالة طبية ، كلما أسرعت في اكتشاف علامات مرض السكري ، يمكنك الحصول على العلاج والدعم الذي تحتاجه في وقت أسرع.



وفقا لموقع "Express" مرض السكري هو حالة لا يكون فيها الجسم قادرًا على التحكم في مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة السكر في اللعاب ، مما قد يؤدي إلى إتلاف أسنانك ولثتك.

"إضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يتناول مرضى السكري أدوية لها آثار جانبية يمكن أن تسبب جفاف الفم ، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج اللعاب بسبب قصور وظيفة الغدد اللعابية.

تقليل اللعاب يمكن أن يكون له تأثير ضار على صحة الفم لدينا بسبب قدرة اللعاب على الحماية والتطهير، مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان، يمكن لطبيب الأسنان التحقق من العلامات والأعراض الشائعة لمشاكل مرض السكري في الفم".

وتشمل هذه:



احمرار اللثة أو تورمها أو نزيفها

انحسار اللثة

سحب اللثة بعيدًا عن أسنانك

الأسنان فضفاضة

زيادة المسافات بين الأسنان

فم جاف

رائحة الفم الكريهة التي لا تزول عند تنظيف أسنانك.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات ، يجب عليك التحدث إلى طبيب أسنانك.

أمراض اللثة والسكريمرض اللثة، المعروف أيضًا باسم التهاب اللثة، هو أكثر مشاكل صحة الفم شيوعًا المتعلقة بمرض السكري .

"يتطور التهاب اللثة عندما يتراكم البلاك والجير على أسنانك بالقرب من خط اللثة ، مما يؤدي إلى تهيج اللثة والتهابها، من المحتمل أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من التهاب اللثة ومرض السكري من مضاعفات مرض السكري.

يحتاج مرضى السكري إلى تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب اللثة لتقليل مخاطر المزيد من المشكلات المتعلقة بمرض السكري.



ونتيجة لذلك، قد تصبح لثتك حمراء ومتورمة وقد تنزف بسهولة. إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تتطور أمراض اللثة إلى التهاب دواعم السن وتؤدي في النهاية إلى فقدان الأسنان.



"إذا اكتشف طبيب الأسنان الخاص بك مبكرًا ، فمن الأسهل السيطرة على التهاب اللثة، الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 هم أيضًا أكثر عرضة بثلاث مرات من أولئك الذين لا يعانون من مشاكل الأسنان ، مثل مرض القلاع ومتلازمة الفم الحارق".

اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم

الحفاظ على صحة فمكللحفاظ على صحة أسنانك ولثتك، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، يوصى بما يلي:نظف بين الأسنان

فرشاة قبل النوم

استخدم منظف اللسان

احضر الفحوصات الدورية للأسنان.



إلى جانب الممارسة الجيدة عن طريق الفم، فإن اتخاذ خطوات إيجابية في نمط حياتك سيقلل من خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن، وفكر في الإقلاع عن التدخين ، وتقليل التوتر ، وممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي متوازن."

تشمل الأعراض الأخرى لمرض السكري ما يلي:





الشعور بالعطش الشديدكثرة التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات

رؤية مشوشة.