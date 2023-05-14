شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصادر نباتية للبروتين يجب أن تجربها.. منها الفول السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي النباتي يمكن أن يكون تحديًا وقد يزيد من مخاطر نقص التغذية مثل تلك الموجودة في البروتينات والكالسيوم وفيتامين ب 12 - لكن الحقيقة تبقى أنها لا تزال روتينًا لفقدان الوزن وصديقًا للقلب.

يوصي النظام الغذائي النباتى وفقا لموقع " timesnownews" بتناول الأطعمة النباتية فقط ، فهذا يدعو إلى الامتناع عن تناول منتجات الألبان أيضًا، وعندما يتعلق الأمر بتجنب منتجات الألبان ، فإن البديل الذي يمكن الاعتماد عليه هو فول الصويا.

5 مصادر نباتية للبروتينات الحمص:

يحتوي الحمص المطبوخ على 7.25 ميكروجرام من البروتينات في نصف كوب، يمكن تحويل هذا الطعام اللذيذ إلى حمص أو تقديمه على شكل كاري مع بعض الأرز أو الخبز، يستمتع الكثيرون بالحمص المسلوق مع البصل المفروم والطماطم في شكل سلطة، يملأون ويدعمون أهداف إنقاص الوزن بشكل مثير للإعجاب.

الفول السوداني:

الفول السوداني مليء بالدهون الصحية والبروتينات والألياف التي تعمل بشكل جماعي على التحكم في آلام الجوع والمساعدة في إدارة وزن الجسم. في نصف كوب من الفول السوداني يحصل المرء على 20.5 ميكروجرام من البروتينات، يمكن أن تعطي زبدة الفول السوداني ، في ملعقة واحدة ، 3.6 ميكروجرام من البروتينات.

الكينوا:

الكينوا لا يحبها الكثيرون ولكنها لا تزال واحدة من أكثر الحبوب المغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من البروتينات التي تقدمها، هذه الحبوب عبارة عن بروتين كامل وتعطي 8 ميكروجرام من المغذيات الكبيرة لكل كوب، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر المنغنيز والمغنيسيوم والحديد والألياف.

العدس:

يعد العدس الأخضر أو الأحمر من أفضل المصادر النباتية للبروتينات، لديهم جميع العناصر الغذائية الحيوية لتقديمها مثل الحديد والبوتاسيوم والألياف أيضًا، يقدم نصف كوب من العدس المطبوخ 8.84 ميكروغرام من البروتينات، يمكن الاستمتاع بها في الكاري أو اليخنة أو المسلوقة واستخدامها في السلطات أو تقديمها مع الأرز.

اللوز:

غالبًا ما يتم إعطاء اللوز بغرض تحسين وظائف الذاكرة وصحة الجلد والشعر نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين هـ، لكن هذا الجوز المشهور غني أيضًا بالبروتينات - 16.5 ميكروغرام في نصف كوب، تناولها بعد النقع أو كما هي - تجنب تحميص اللوز وإضافة الملح إليه.