شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكبد الدهني.. اعرف ما يجب تناوله وتجنبه لمحاربة المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساهم ترسب الدهون الزائدة في الكبد في تكوين الكبد الدهني غير الكحولي، إذا لم يتم التحكم في الكبد الدهني في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه، الكبد عضو أساسي في جسم الإنسان إنه مسؤول عن مجموعة متنوعة من الوظائف التي تعتبر ضرورية للغاية لجسم الإنسان ليعمل بشكل صحيح، يعد نمط الحياة الخامل وعادات الأكل السيئة من الأسباب الرئيسية لأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية، تتمثل إحدى الطرق الفعالة لإدارة الكبد الدهني في إجراء تغييرات في النظام الغذائي، وإليك بعض الأطعمة التي يجب عليك تناولها وتجنبها، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". النظام الغذائي لشخص يعاني من الكبد الدهني 1. الأطعمة الصحية يؤثر النظام الغذائي الذي تتناوله بشكل كبير على جسمك ومختلف أعضاء الجسم، لعلاج مرض الكبد الدهني ، تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات في نظامك الغذائي، يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة على محاربة أمراض الكبد الدهنية وتساعد في سير عمل الكبد بشكل سلس، بعض الأطعمة التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي لتعزيز علاج الكبد الدهني تشمل الخضار الخضراء والأسماك الدهنية والشوفان والجوز وزيت الزيتون والثوم والمكسرات والبقوليات والتوت والعنب.

2. المشروبات التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائييجب أن يكون الماء جزءًا أساسيًا من نظامك الغذائي، استهلاك الماء الكافي ضروري لكي يعمل الجسم بشكل صحيح، يحافظ الماء على رطوبتك ويساعدك على إزالة السموم من جسمك، يمكن أن يساعد استهلاك كمية كافية من الماء في إزالة السموم من الكبد، تأكد من أنك تستهلك كمية كافية من الماء طوال اليوم لتعزيز صحة الكبد.

بخلاف الماء، يجب إضافة القليل من المشروبات إلى نظامك الغذائي اليومي لتحسين وظائف الكبد، يمكنك إضافة الشاي الأخضر والقهوة إلى نظامك الغذائي من أجل كبد صحي.

3. تجنب الأطعمةيمكن لبعض الأطعمة أن تسبب الحالة وتزيد الوضع سوءًا، تحتاج إلى تجنب القليل من الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد، قد تشمل بعض الأطعمة - السكر المضاف والأطعمة المقلية والخبز الأبيض والكثير من الملح والحبوب المكررة واللحوم الحمراء، إلى جانب هذه الأطعمة ، يجب حظر استهلاك الكحول تمامًا من النظام الغذائي.