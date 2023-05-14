شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات تجنبها لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.. لو بتعانى من ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضغط الدم المرتفع هو مرض شائع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، على الرغم من أنه ليس له علاج ، لكنه يمكن السيطرة عليه إذا أراد الشخص ذلك لتجنب مضاعفات مثل قصور القلب الاحتقاني والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي وما إلى ذلك يمكن القيام بذلك عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي في حياتك.

تعتبر الخضراوات صحية للغاية ، لكن معظم الناس لا يعرفون أن هناك بعض الخضروات التي تحتوي على مستويات عالية جدًا من الصوديوم، في هذه الحالة ، حتى لو قللت من محتوى الملح في الخضروات ، فإن مستويات الصوديوم العالية الموجودة في هذه الخضروات لن تساعد في حل المشكلة، لذلك ، من المهم معرفة الخضراوات التي يجب تجنبها خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.

فيما يلي قائمة بالخضروات وفقا موقع " healthline"، التى يجب على المرء تجنبها بأي ثمن إذا كنت تعاني من هذه الحالة.

السبانخ

يجب تجنب السبانخ التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، خاصة وأن السبانخ من الخضروات الشائعة الاستخدام والتي يتم استخدامها مع الخضروات الأخرى.