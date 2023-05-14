شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات تجنبها لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.. لو بتعانى من ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر
تعتبر الخضراوات صحية للغاية ، لكن معظم الناس لا يعرفون أن هناك بعض الخضروات التي تحتوي على مستويات عالية جدًا من الصوديوم، في هذه الحالة ، حتى لو قللت من محتوى الملح في الخضروات ، فإن مستويات الصوديوم العالية الموجودة في هذه الخضروات لن تساعد في حل المشكلة، لذلك ، من المهم معرفة الخضراوات التي يجب تجنبها خاصة إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم.
فيما يلي قائمة بالخضروات وفقا موقع " healthline"، التى يجب على المرء تجنبها بأي ثمن إذا كنت تعاني من هذه الحالة.
السبانخ
يجب تجنب السبانخ التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، خاصة وأن السبانخ من الخضروات الشائعة الاستخدام والتي يتم استخدامها مع الخضروات الأخرى.
يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تجنب أوراق الحلبة ، وهي أيضًا خضروات ورقية ، بسبب محتواها العالي من الصوديوم.الخَسّالخس الذي غالبًا ما يتم تناوله كسلطة يحتوي على نفس كمية الصوديوم تقريبًا مثل السبانخ ، وبالتالي يجب تجنبه من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك ، يمكن تناوله بكميات صغيرة مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. الكاجوالكاجو مليء بالسعرات الحرارية والدهون ، لذلك ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل السمنة أو يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالابتعاد عن الكاجو. الشمامالشمام هو فاكهة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وبالتالي يجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تناوله ، فعليك فعل ذلك عن طريق الجمع بينه وبين الفواكه منخفضة الصوديوم. المخللاتبينما تحتوي حبتان مخللان على حوالي 6 سعرات حرارية فقط ولا يحتويان على دهون ، إلا أنهما يحتويان عادةً على أكثر من 700 مجم من الصوديوم. يمثل هذا 30٪ من حد الصوديوم اليومي الموصى به ولا يشمل الساندويتش عالي الصوديوم الذي قد تتناوله جنبًا إلى جنب. تناول المخللات باعتدال لصحة ضغط الدم. الصلصات والتوابللا يستخدم الناس ملح الطعام في كثير من الأحيان ، والتفكير لا يجب أن يحصل على الكثير من الصوديوم - عدم إدراك أن الصوديوم يختبئ في البهارات. غالبًا ما تكون الصلصات والمرق المعبأة غنية بالدهون المشبعة والسكر المضاف. عصير الطماطمثلاثة أرباع كوب من عصير الطماطم المعلب يحتوي على 660 ملليجرام من الصوديوم ، لذا تجنب ذلك بأي ثمن. تحتوي الشوربات والخضراوات المعلبة على ملح لا يوصفلتقليل تناول الصوديوم ، قم بشراء الخضار الطازجة بدلاً من العلبة ، وتأكد من شطف جميع الخضار المعلبة لإزالة الصوديوم الزائد قبل تناول الطعام. الدهونيتم دائمًا إلقاء اللوم على الأطعمة المقلية والمعالجة لكونها غنية بالدهون غير الصحية ، وهي بالتأكيد كذلك. ومع ذلك ، فحتى ما يسمى بالأطعمة الصحية مثل الحليب كامل الدسم أو الحليب كامل الدسم الذي نستخدمه في الشاي والقهوة هي نفس القدر من السوء، قم بالتبديل إلى الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم لتقليل محتوى الدهون ، وداعًا للأطعمة المقلية والمعالجة.
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