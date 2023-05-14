شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير شائعة لحصوات الكلى يجب الانتباه إليها.. أبرزها صعوبة الوقوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكلى مسئولة عن تصفية الدم، وإزالة الفضلات والمياه الزائدة من الجسم، وتنظيم مستويات الإلكتروليت، تفرز الكلى أيضًا هرمونات مهمة تساهم في تنظيم ضغط الدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة العظام، الوظيفة الأساسية للكلى هي تصفية الدم وفصل الفضلات عنه، يدخل الدم من الشريان الكلوي إلى النيفرون، وهي وحدات ترشيح صغيرة موجودة في الكلى، يتم بعد ذلك إزالة الفضلات والماء الزائد والإلكتروليتات من الدم وإخراجها من الجسم على شكل بول.

حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة صغيرة تتكون في الكلى من تراكم بعض المعادن والمواد، بينما يدرك معظم الناس الأعراض الشائعة لحصوات الكلى، هناك عدد قليل من الأعراض غير الشائعة التي قد تشير أيضًا إلى وجود حصوات الكلى، وإليك بعض العلامات غير الشائعة لحصوات الكلى، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

أهمية وظيفة الكلىتعتبر الكلى من الأعضاء الأساسية للحفاظ على الصحة المثلى، لأنها تساعد في تنظيم والحفاظ على توازن السوائل الكلي، وتوازن الكهارل، والتوازن الحمضي القاعدي للجسم، يلعبون دورًا مهمًا في تعزيز المناعة والوقاية من العدوى عن طريق التخلص من المواد الضارة من الجسم، كما أنها تساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق إنتاج الهرمونات التي تساعد في إدارة حجم الدم وتضيق الأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك ، تلعب الكلى دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تساعد في إمداد الجسم بالأكسجين. 7 علامات غير شائعة لحصوات الكلى يجب الانتباه لها 1. دم في البوليُعرف هذا العرض بالبيلة الدموية، ويمكن أن يحدث عندما تتحرك الحصوات وتخدش بطانة المسالك البولية، في حين أنها ليست حالة خطيرة دائمًا، فمن المهم فحصها لأنها قد تشير إلى مشاكل صحية أساسية أخرى.

2. التبول المؤلميمكن أن يكون هذا نتيجة لتهيج الحصوات المثانة، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والألم أثناء التبول، إذا شعرت بأي ألم عند التبول، يجب أن ترى الطبيب في أقرب وقت ممكن لأنه ليس طبيعيًا.

3. حمى وقشعريرةعلى الرغم من أن الحمى والقشعريرة الناتجة عن حصوات الكلى غير شائعة، فقد تعاني منها، يمكن أن تحدث الحمى والقشعريرة عندما تسبب الحصوات التهاب في المسالك البولية.

4. البول عكر أو كريه الرائحةيمكن أن تكون حصوات الكلى أيضًا كريهة الرائحة في البول، يمكن أن يكون هذا نتيجة وجود البكتيريا في المسالك البولية، والتي قد تسببها الحصوات.





5. التعبعندما يحاول الجسم التخلص من الحصى ، يمكن أن يسبب ذلك الكثير من التوتر والالتهابات ، مما قد يؤدي إلى الإرهاق.

6. الخدر فى الساقينعندما تؤثر الحصوات على الأعصاب في المسالك البولية ، يمكن أن تسبب الإحساس بالخدر أو الوخز في الساقين أو الفخذ أو الظهر.

7. صعوبة الوقوف أو الجلوسيمكن أن يكون هذا نتيجة ضغط الحصى على أعصاب المسالك البولية ، مما يؤدي إلى صعوبة المشي أو الجلوس لفترات طويلة.