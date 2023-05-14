شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء ترتكبها في حياتك اليومية تؤثر على ظهرك وتسبب آلام العمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف خبراء العظام والعمود الفقرى، إن الجلوس إلى الأمام والانحناء على عجلة القيادة، بالإضافة إلى البقاء في وضع واحد لفترة طويلة من الزمن، يمكن أن يؤثر حقًا على صحة العمود الفقري، موضحين، إنه لحماية عمودك الفقري أثناء القيادة، تأكد من عودة الفخذين إلى المقعد، والركبتين أقل قليلاً من الفخذين، تأكد من أن مستوى العين أعلى بكثير من عجلة القيادة، وأن يكون مقعدك مائلًا للخلف قليلاً وليس مستقيمًا تمامًا بزاوية 90 درجة، كما انه يجب أخذ فترات راحة منتظمة حيث سيساعد أيضًا في التخلص من الضغط الواقع على ظهرك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن أن تجعل الوظائف المكتبية من الصعب الحفاظ على الوضع الجيد، "عندما نتعب من العمل في مكاتبنا، تتدلى أجسادنا على الكرسي وأكتافنا تنحني فوق لوحة المفاتيح"، وهذا يؤثر على صحة رقبتك وعمودك الفقري، اهدف إلى الجلوس مع وضع أذنك وكتفك وفخذك في خط مستقيم مع راحة الكتفين، كما إن أخذ فترات راحة منتظمة من مكتبك هو المفتاح للحفاظ على صحة الظهر.

النوم على الأريكة..

بعد يوم حافل، ينام كثير من الناس على الأريكة أثناء مشاهدة التلفزيون، لكن هذا يمكن أن يترك ظهرك وعمودك الفقري في وضع غير طبيعي، في حين أن هذا قد يجعلك تشعر بالراحة لأول مرة، فمن الشائع أن تستيقظ مع" تشنج في رقبتك "بسبب ضعف وضعية النوم".

وقالت الصحيفة، إن أفضل وضع للنوم عندما تستلقي على جانبك للمساعدة في ضمان محاذاة العمود الفقري بشكل جيد، يمكن أن تساعد الوسادة المسطحة في ذلك، جرب وضع وسادة بين ساقيك (إذا كنت تنام على جانبك) أو تحت ركبتيك (إذا كنت تنام على ظهرك)."