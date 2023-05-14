شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات طبية يمكن أن تسبب آلام الظهر.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - آلام الظهر مشكلة طبية شائعة في جميع أنحاء العالم، من المحتمل أن نعاني جميعًا من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتنا، وقد يكون ألم الظهر لدى بعض الأشخاص ألمًا خفيفًا ومستمرًا ، بينما قد يشعر البعض الآخر وكأنه ألم حاد ومفاجئ يمتد إلى أسفل الساق.
ما أسباب الإصابة بآلام الظهر؟
ما الفئات الأكثر عرضه لآلام الظهر؟
بينما يمكن لأي شخص أن يعاني من آلام الظهر، فإن الخطر يكون أعلى بالنسبة لبعض الأشخاص، على سبيل المثال ، يكون ألم الظهر أكثر شيوعًا بين الأشخاص غير النشطين بدنيًا، يمكن أن يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة للغاية بعد عدم النشاط لفترة من الوقت إلى آلام الظهر، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد أيضًا إلى الضغط على الظهر، الموقف السيئ ، الجلوس لساعات طويلة يمكن أن يسبب لك آلام الظهر.
الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب آلام الظهر
حصوات الكلى أو الالتهاباتيمكن أن يكون الألم الشديد في الظهر أو الجانب ناتجًا عن حصوات الكلى، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لحصوات الكلى أو حصواتها وجود دم في البول أو بول عكر أو كريه الرائحة أو ألم أو إحساس بالحرق أثناء التبول أو التبول أكثر من المعتاد أو التبول بكميات صغيرة. الغثيان / القيء والحمى والقشعريرة (في حالة وجود عدوى). بطانة الرحميحدث الانتباذ البطاني الرحمي عندما ينمو نسيج بطانة الرحم خارج الرحم، يمكن أن يسبب تقلصات مؤلمة في الدورة الشهرية، ألم أثناء أو بعد الجماع ؛ آلام الحوض وآلام أسفل الظهر والبطن والانتفاخ والغثيان والتعب وأحيانًا العقم. أورام العمود الفقريفي حالات نادرة ، قد تتطور أورام في العمود الفقري، آلام الظهر من الأعراض الشائعة لأورام العمود الفقري (الحميدة والخبيثة)، غالبًا ما ينتشر الألم إلى أجزاء أخرى من الجسم. يمكن أن تتسبب أورام العمود الفقري أيضًا في فقدان الإحساس وضعف العضلات والتنميل والوخز وصعوبة المشي وفقدان وظيفة الأمعاء أو المثانة.
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