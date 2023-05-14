شكرا لقرائتكم خبر عن فى الطقس الحار.. خليك فى 5 توابل هترطب جسمك وتحسن الهضم فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب التوابل دورًا مهمًا في فصل الصيف، ليس فقط من حيث المذاق ولكن أيضًا من حيث الفوائد الصحية، أنها توفر العديد من الخصائص الطبية التي يمكن أن تساعد في تحسين الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، يمكن أن تساعد بعض التوابل خلال فصل الصيف في تقليل الالتهابات والوقاية من الأمراض الناتجة عن الحرارة الزائدة أو أضرار أشعة الشمس، كما أنه يساعد في تحسين عملية الهضم ويخفف من أمراض المعدة مثل الانتفاخ والغازات، ومن المعروف أيضًا أن التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات، أنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والوقاية من أمراض القلب، لها أيضًا تأثير تبريد على الجسم ومن المعروف أنها تخفف الأمراض المرتبطة بالمعدة مثل عسر الهضم والانتفاخ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

5 توابل تضاف إلى نظامك الغذائي الصيفي 1. الكمونيحتوي الكمون على خصائص حرارية تمنح درجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي دفعة أيضًا، بسبب ألدهيد الكمون ، الذي تحفزه الغدد اللعابية لدينا وهذا يتيح الهضم الرئيسي للطعام.

2. بذور الشمربذور الشمر هي واحدة من التوابل المعروفة بتخفيض حرارة الجسم، لا يعرف الكثير ولكن له تأثير تبريد عالي، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة القوية في الشمر ، مثل فيتامين سي وكيرسيتين ، في تقليل الالتهاب ومستويات علامات الالتهاب.

3. الكزبرةتتمتع الكزبرة بخصائص معرقة تساعد في إحداث التعرق وتقليل درجة الحرارة الداخلية وتحافظ على البرودة والانتعاش.

4. الحبهانيمكن للمركبات النشطة الموجودة في الحبهان إزالة السموم والمواد الكيميائية غير المرغوب فيها من الجسم، هذا يقلل من حرارة الجسم من الداخل.

5. النعناعيحتوي النعناع على المنثول ، وهو مركب عطري بنكهات حلوة وحارة، يحفز المنثول مستقبلات حساسة للبرودة في الجلد ، مما ينتج عنه إحساس بالبرودة يشعر بالانتعاش الفائق.