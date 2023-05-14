شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الصناعى يكشف مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس قبل 3 سنوات من التشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قبل التشخيص باستخدام السجلات الطبية للمرضى فقط، وفقًا لبحث جديد.

يعد سرطان البنكرياس من أكثر السرطانات فتكًا في العالم، ومن المتوقع أن تزداد خسائره.



تشير النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature Medicine ، إلى أن فحص السكان المستند إلى الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون ذا قيمة في العثور على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض ويمكن أن يُسرع من تشخيص حالة موجودة في كثير من الأحيان في مراحل متقدمة عندما يكون العلاج أقل فعالية و النتائج قاتمة.



حاليًا ، لا توجد أدوات سكانية لفحص سرطان البنكرياس على نطاق واسع، يتم فحص الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي وبعض الطفرات الجينية التي تجعلهم عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بطريقة مستهدفة، لكن الباحثين قالوا إن مثل هذه الفحوصات المستهدفة يمكن أن تفوت حالات أخرى تقع خارج تلك الفئات.

وقالوا إن أداة الذكاء الاصطناعي التي تحدد الأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس ستضمن أن يقوم الأطباء باختبار السكان المناسبين ، مع تجنب الاختبارات غير الضرورية والإجراءات الإضافية الأخرى.

قال كريس ساندر وفقا لموقع "nypost": "أحد أهم القرارات التي يواجهها الأطباء يومًا بعد يوم هو تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض ما، والذين سيستفيدون من المزيد من الاختبارات ، وهو ما قد يعني أيضًا إجراءات أكثر توغلًا وأكثر تكلفة تحمل مخاطرهم الخاصة، عضو هيئة تدريس في قسم بيولوجيا الأنظمة في معهد بلافاتنيك في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وأضاف ساندر: "إن أداة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تركز على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس والذين هم الأكثر استفادة من المزيد من الاختبارات يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تحسين اتخاذ القرارات السريرية".

أضاف ساندر أن مثل هذا النهج، عند تطبيقه على نطاق واسع، يمكن أن يسرع اكتشاف سرطان البنكرياس ، ويؤدي إلى علاج مبكر ، ويحسن النتائج ويطيل فترات حياة المرضى.

يعيش حوالي 44 % من الأشخاص الذين تم تشخيصهم في المراحل المبكرة من سرطان البنكرياس على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص ، ولكن يتم تشخيص 12 % فقط من الحالات في وقت مبكر. ويقدرون أن معدل البقاء على قيد الحياة ينخفض إلى 2 إلى 9 % في أولئك الذين نمت أورامهم خارج مكان نشأتها.

في الدراسة الجديدة، تم تدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي على مجموعتين منفصلتين من البيانات يبلغ مجموعهما 9 ملايين سجل مريض من الدنمارك والولايات المتحدة، طلب الباحثون من نموذج الذكاء الاصطناعي البحث عن إشارات منبهة بناءً على البيانات الموجودة في السجلات.

بشكل عام، كان كل إصدار من خوارزمية الذكاء الاصطناعي أكثر دقة إلى حد كبير في التنبؤ بمن سيصاب بسرطان البنكرياس مقارنة بالتقديرات الحالية على مستوى السكان لحدوث المرض - والتي تُعرّف على أنها عدد المرات التي تتطور فيها حالة ما في مجموعة سكانية خلال فترة زمنية محددة.

قال الباحثون إنهم يعتقدون أن النموذج دقيق على الأقل في التنبؤ بحدوث المرض مثل اختبارات التسلسل الجيني الحالية التي لا تتوفر عادة إلا لمجموعة فرعية صغيرة من المرضى في مجموعات البيانات.