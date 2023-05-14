شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على أول دواء لتخفيف الانفعالات المرتبطة بمرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" على أول دواء يهدف لتخفيف الانفعالات المرتبطة بمرض الزهايمر، وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وقال الموقع، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) على عقاربريكسبيبرازول Brexpiprazole وهو الاسم العلمى للعقار، وهو عبارة عن أقراص تؤخذ عن طريق الفم ليمثل أول عقار معتمد من قِبل الهيئة الأمريكية (FDA) لهذه الأعراض.

وقالت الدكتورة تيفاني فارتشيوني، رئيسة قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إنه تم الموافقة بعد دراستين لمدة 12 أسبوعًا، كان المشاركون بين 51 و 90 عامًا، وكان لديهم تشخيص محتمل للزهايمر، إلى جانب نوع وتكرار وشدة سلوكيات الإثارة التى تتطلب العلاج، موضحة أن المرضى تلقوا فى الدراسة الأولى إما 1 أو 2 ملليجرام من العقار، وفي الدراسة الثانية تلقوا 2 أو 3 ملج من العقار.

وأضافت أنه على مدار الـ12 أسبوعًا، بحث الباحثون عن التغيير الذى حدث للمرضى الذين تلقوا 2 ملج أو 3 ملج، ووجدوا تحسينات ذات دلالة إحصائية وذات مغزى سريريًا مقارنة بالمرضى الذين تناولوا دواءً وهميًا، ويعتبر مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، وهو حالة عصبية منهكة مع تدهور تدريجي، يحتاج العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة إلى رعاية دائمة في المنزل أو في السكن.

وأضاف، يعاني أكثر من 6.5 مليون أمريكي من مرض الزهايمر، وقد تم الموافقة على العقار الجديد بموجب تصنيف المسار السريع لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، والذي يسرع مراجعة الأدوية لعلاج الحالات الخطيرة وتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة.

تدعو التوصيات المرضى الجدد إلى تناول 0.5 مجم مرة واحدة يوميًا في الأيام من الأول إلى السابع، يجب أن تزيد الجرعة إلى 1 مجم يوميًا في الأيام من الثامن إلى الرابع عشر، ثم إلى 2 مجم يوميًا بدءًا من اليوم الـ 15، والجرعة الموصى بها هي 2 مجم مرة واحدة يوميًا.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة الصداع ونزلات البرد والدوخة والتهاب المسالك البولية واضطرابات النوم، ولكن يجب أن تؤخذ هذه الأدوية بحذر، لأن لدى المرضى المسنون المصابون بالذهان المرتبط بالخرف والذين يعالجون بمضادات الذهان معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة.