تطوير علاج ثوري يقضي على سرطان المعدة 

بيروت - نادين محمد - تمكن مجموعة من العلماء من جامعة كورنيل الأمريكية وذلك بالتعاون مع شركة AstraZeneca للأدوية البيولوجية، من القيام بتطوير علاج جديد يقوم بالقضاء تماماً على انتشار الخلايا السرطانية بالمعدة، حيث يتألف الدواء من بعض شظايا الأجسام المضادة وبعض الجسيمات النانوية .

تطويرعلاج ثوري يقضي على سرطان المعدة

على الجانب الآخر قد بدأ الباحثون وفقاً لمجلة “Advanced Therapeutics” العلمية، في البحث عن نسخة علاجية بعد تمكنهم من إنتاج بعض شظايا الأجسام المضادة، التي تستهدف بروتينات HER2 والتي تعد مرتبطة بعض من سرطان المعدة.

ويدخل في التركيب أيضاً مجموعة من الجسيمات النانوية من السيليكا والتي قد يبلغ حجمها 6 نانومترات فقط، وهي تعد جسيمات قادرة على اختراق بعض الأورام والمرور بأمان عبر الأعضاء وذلك بمجرد القيام بحقنها في جسم المريض .

تشمل الفحوص والإجراءات الطبية المُستخدمة لتشخيص سرطان المعدة وتأكيد الإصابة:

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مؤشرات الأصابة بالسرطان

على الجانب الآخر لفحص داخل المعدة يمكن أن يستخدم الطبيب كاميرا متناهية الصغر لرؤية ما بداخل المعدة بحثًا عن مؤشرات دالة على الإصابة بالسرطان.

يُعرف هذا الإجراء الطبي بالتنظير الداخلي العلوي وفيه يُدخَل أنبوب رفيع مزود بكاميرا في طرفه عبر الحلق وصولاً إلى داخل المعدة ويتم سحب عينة من الأنسجة لفحصها و إذا وجد الطبيب شيئًا يُشتبه في كونه سرطانًا داخل المعدة، فقد يستأصله الطبيب لفحصه في المختبر ويسمى هذا الإجراء بالخزعة.

يمكن إجراؤها أثناء التنظير الداخلي العلوي وفيها يمرر الطبيب أدوات خاصة عبر الأنبوب لأخذ عينة من الأنسجة ثم تُرسل العينة إلى المختبر لتحليلها.

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المصدر :موقع أكسبريس

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