بيروت - نادين محمد - عادة ما يلدغ نحل العسل كنوع من الدفاع عن أنفسهم ، ولكن في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، يمكن أن يساعد هذا الدواء الخفي الأطباء على اكتشاف علاجات جديدة.

على الجانب الآخر، تعد فوائد وأضرار لسعة النحل عديدة فقد يخشى الكثيرون لسعات النحل لأنهم لا يريدون أن يلدغوا ، ولكن على الرغم من الشعور بعدم الراحة ، يمكن أن تعزز لسعات النحل العديد من الفوائد الصحية للجسم.

يمكن أن يتواجد في لسعات النحل ما يقدر بـ 18 إلى 20 نوعًا من المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات بشكل طبيعي، جنبًا إلى جنب مع بعض المواد المضادة للالتهابات والتي تساعد على تقليل الألم.

فوائد وأضرار لسعة النحل

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يمكن أن تؤدي لسعات النحل إلى العديد من ردود الفعل في جسم الإنسان فهو فعال ضد الأرق وفقدان الشهية وقرحة المعدة والأمعاء والإمساك وهشاشة العظام والتهاب الحنجرة.

منذ آلاف السنين استخدم المصريون منتجات عسل النحل لمعالجة التهاب المفاصل . في الآونة الأخيرة ، تحول الأطباء في الولايات المتحدة إلى النحل لعلاج التصلب المتعدد واضطرابات الجهاز المناعي التي تهاجم الجلد أو الأعصاب.

يجب إجراء الكثير من الأبحاث لتحديد مدى فعالية العلاج بالنقر ، ولكن لا يوجد سبب لاستبعاد إمكانية الفوائد الصحية على نطاق واسع.

أضرار لسعة النحل

الصورة من موقع freepik

بالطبع ، لا يمكن لأي شخص أن يلدغ من قرص النحل وقد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية شديدة وذلك بالإضافة إلى أن لسعات النحل تعد مؤلمة للغاية وتهدد حياة نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه السم فإذا لم تتم إزالة اللسعة بسرعة ، تزداد الأعراض تدريجيًا مع استمرار كيس السم في ضخ السم في الجرح.

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أعراض وفوائد وأضرار لسعة النحل

الصورة من موقع AdobeStock

من المعروف أن لسعات نحل العسل تعد مؤلمة للغاية ، لكن الأعراض التي تنتج عن اللدغة تختلف باختلاف كمية السم التي دخلت الجهاز المناعي للشخص الذي تعرض لها. فقد يتلاشى الألم في النهاية ، ولكن فقط بعد فترة من التورم والحكة. قد يعاني بعض الأفراد أيضًا من علامات واضحة ، بما في ذلك احمرار الجلد حول اللدغة.

على الرغم من أن لدغة نحل العسل ليست خطرة بشكل شائع ، إلا أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من سم النحل وسيواجهون آثارًا جانبية شديدة مثل الغثيان والإغماء والموت في الحالات القصوى.

يلعب عدد اللسعات أيضًا دورًا في التأثير فمع زيادة عدد اللسعات ، تزداد شدة رد الفعل أيضًا ويمكن أن تكون قاتلة لأي شخص إذا تعرض للسع مرات عديدة.

في النهاية إذا تعرض شخص للسع أو كانت لديه مخاوف طبية تتعلق بنحل العسل ، فعليه أن يبحث عن طبيب مختص.

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الصورة من موقع freepik

المصدر: موقع.orkin.