بيروت - نادين محمد - فوائد المشمش المجفف على الريق عديدة فهو غني بالعديد من العناصرالغذائية فهو يحتوي على الحديد والألياف والبوتاسيوم والفيتامينات A و C و E.

علاوة على ذلك ، فهو مصدر غني بالطاقة و يوفر 313 سعرة حرارية ويلعب المحتوى العالي من الألياف في المشمش المجفف دورًا كبيرًا في تخفيف الإمساك كما أنها تعزز صحة عينيك ، وذلك بفضل وجود مضادات الأكسدة مثل زياكسانثين واللوتين. إليك أهم فوائد المشمش المجفف على الريق

يعد المشمش غني بالعناصر الغذائية المهمة ، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سي.

تظهر بعض الأبحاث أنه قد يكون مفيدًا أثناء الحمل إذا تم تناوله باعتدال .

1. فوائد المشمش المجفف على الريق غنية بالمغذيات

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يعد المشمش المجفف غني بالعناصر الغذائية الحيوية فهو مليئة بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى فهو يحتوي عادةً على حمض الجاليك ، والروتين ، والإبيكاتشين ، وحمض الفيروليك ، وحمض الكوماريك ، والكاتشين ، والبروسيانيدين ، وحمض الكافيك .

2.إنقاص الوزن

المشمش المجفف غني بالسعرات الحرارية فهو يحتوي أيضًا على الألياف ، وقد يساعد تناوله باعتدال في إنقاص الوزن.

ستة حبات مشمش مجفف (40 جرام) تحتوي على حوالي 10 جرام من الألياف الكلية .

في دراسة مقطعية ، ارتبط تناول كمية أقل من الفواكه الطازجة الكاملة والمجففة بمؤشر كتلة الجسم أعلى .

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن كلاً من الفواكه الطازجة والمجففة يمكن أن تساعد في تقليل الجوع بين الوجبات وتقليل تناول الطاقة عند تناولها كوجبات خفيفة أو مع الوجبات .

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3. قد يكون مفيد أثناء الحمل

تحتوي هذه الفاكهة المجففة على الحديد الذي قد يساعد في تحسين صحة الدم.

قد يساعد شرب كمية كافية من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل المشمش المجفف ، قد يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي .

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4. علاج فقر الدم

يمكن أن يساعد الحديد الموجود في المشمش في علاج فقر الدم ففي حالة فقر الدم ، يفتقر الدم إلى الإمداد الكافي بخلايا الدم الحمراء السليمة (كرات الدم الحمراء). يحدث هذا بسبب نقص الهيموجلوبين (الجزيء الحامل للأكسجين في الدم). يحدث نقص الهيموجلوبين بسبب نقص الحديد .

قد يؤدي فقدان الدم الشديد والنزيف المزمن في المعدة والالتهاب المزمن إلى فقر الدم أيضًا. النساء الحوامل والحائض أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم .

ومع ذلك ، قد لا تتمكن من تلبية مدخولك اليومي من الحديد من خلال المشمش المجفف وحده.

يحتوي كوب من أنصاف المشمش المجفف على حوالي 3.5 ملليغرام من الحديد. قد تضطر إلى تناول 10 أكواب من هذا القبيل لتلبية كمية الحديد اليومية.

5. تخفيف الإمساك

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قد تلعب الألياف الموجودة في المشمش المجفف دورًا في تغير ميكروبيوم الأمعاء (الكائنات الحية الدقيقة) عن طريق خفض درجة الحموضة ويحتوي المشمش المجفف على الألياف ويمكن أن يساعد في علاج الإمساك.

6. علاج مرض السكري

الفواكه المجففة ، مثل المشمش ، لها مؤشر سكري منخفض . وفقًا للدراسات ، لن يزيدوا مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مفرط .

قد تساعد الكميات المعتدلة من الفركتوز من الفواكه المجففة (بما في ذلك المشمش المجفف) في التحكم في مستويات الجلوكوز بعد الأكل .

كما وجد أن المشمش المجفف له آثار مفيدة على مستويات الأنسولين .

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المصدر:stylecraze