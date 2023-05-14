بيروت - نادين محمد - سرطان الثدي السلبي الثلاثي (TNBC) هو سرطان نادر يصيب حوالي 13 من كل 100000 امرأة كل عام، وهو واحد من أصعب أنواع سرطان الثدي التي يمكن علاجها. إلا أن الباحثين يحرزون تقدمًا ثابتًا نحو العلاجات الأكثر فعالية.

بشكل عام، يعد 77٪ من النساء المصابات بسرطان الثدي السلبي الثلاثي على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص.

يطلق على سرطان الثدي الثلاثي السلبي؛ لأنه لا يحتوي على ثلاث علامات مرتبطة بسرطان الثدي، والتي تعتبر مهمة للتشخيص والعلاج، لذلك فهو واحد من أصعب أنواع سرطان الثدي التي يمكن علاجها.

الأكثر عرضة للإصابة بـسرطان الثدي الثلاثي السلبي

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يظهر سرطان الثدي الثلاثي السلبي بشكل متكرر لدى النساء في سن 40 عامًا أو لدى النساء الأكبر سنًا.

يعد أيضاً النساء اللواتي لديهن تغيير الجين BRCA1 أكثر عرضة لتطوير سرطان الثدي الثلاثي السلبي من النساء الأخريات.

عندما يتحور جين BRCA1، فإنه يتوقف عن منع السرطان ويبدو أنه يجعل خلايا الجسم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

أعراض سرطان الثدي السلبي الثلاثي (TNBC)

تعد أبرز أعراض سرطان الثدي الثلاثي السلبي هي نفس أعراض سرطانات الثدي الشائعة الأخرى.

تعد أعراض سرطان الثدي مشابهة لأعراض أخرى أقل خطورة، و هذا يعني أن وجود أعراض معينة لا يعني أنك مصابة بسرطان الثدي.

تشمل الأعراض المحتملة لسرطان الثدي ما يلي:

-وجود تكتل بالثدي.

-تورم الثدي كله أو جزء منه.

-ألم الثدي أو الحلمة.

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-انكماش الحلمة.

-جلد الحلمة أو الثدي جاف أو متقشر أو سميك أو أحمر.

-إفرازات من الحلمة.

-تضخم الغدد الليمفاوية، ويحدث هذا العرض عندما ينتشر سرطان الثدي إلى العقد الليمفاوية تحت ذراعك أو بالقرب من عظم الترقوة.

أسباب سرطان الثدي السلبي الثلاثي

لا يعرف الباحثون أسباب سرطان الثدي الثلاثي السلبي، لكنهم يعتقدون أن الطفرة الجينية BRCA1 قد تلعب دورًا.

عندما يتحور سرطان الثدي السلبي الثلاثي، فإن الجين ينعكس مساره ويجعل خلاياك أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

تشخيص سرطان الثدي السلبي الثلاثي

قد تكون الخطوة الأولى هي تصوير الثدي بالأشعة السينية لتقييم الكتلة في ثديك، وقد يقوم الطبيب بأخذ خزعة لإزالة أنسجة الثدي ثم يفحص خلايا الأنسجة لتحديد النوع الفرعي للسرطان.

يعد تحديد النوع الفرعي للسرطان جزءًا من عملية العلاج وفي بعض الأحيان يستخدم الطبيب الاختبارات التالية قبل العلاج للتحقق من حجم الورم، وما إذا كان قد انتشر، أو بعد العلاج لمراقبة الاستجابة للعلاج:

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التصوير بالرنين المغناطيسي.

الموجات فوق الصوتية.

التصوير المقطعي المحوسب.

مسح التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني.

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علاج سرطان الثدي السلبي الثلاثي

يحرز الأطباء والباحثون تقدمًا كبيرًا في علاجات سرطان الثدي الثلاثي السلبي، بعض العلاجات الموجودة هي:

1. العلاج الكيميائي

يمكن استخدام العلاج الكيميائي لتقليص حجم الورم قبل الجراحة أو بعد الجراحة لقتل الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم.

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2. الجراحة

يمكن استئصال الكتلة الورمية أو استئصال الثدي لإزالة الثدي بأكمله. يقوم الطبيب بعد ذلك بإجراء خزعة من العقدة الليمفاوية للبحث عن علامات انتشار سرطان الثدي لديك.

3. العلاج الإشعاعي

يساعد العلاج الإشعاعي بعد الجراحة في تقليل فرص عودة السرطان أو تكراره.

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4. العلاج المناعي

يحفز هذا العلاج جهاز المناعة لديك لإنتاج المزيد من الخلايا المقاومة للسرطان أو مساعدة الخلايا السليمة على تحديد الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

يمكن إضافة العلاج المناعي إلى العلاج الكيميائي قبل الجراحة لتقليص الورم، وقد تتلقى أيضًا علاجًا مناعيًا لمدة عام تقريبًا بعد الجراحة والعلاج الإشعاعي بعد الجراحة.

الوقاية من سرطان الثدي الثلاثي السلبي

لا يعرف الباحثون جميع العوامل التي تسبب سرطان الثدي السلبي الثلاثي. لقد حددوا الطفرة الجينية BRAC1 كسبب محتمل لسرطان الثدي الثلاثي السلبي. ولا يمكنك منع BRAC1 لأنك قد ترثين هذه الطفرة الجينية من والديك.

ولكن هناك خطوات تساعد في الوقاية من سرطان الثدي والتي تشمل:

الحفاظ على وزن صحي.

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التمرين بشكل منتظم.

التعرف إلى التاريخ الطبي لعائلتك.

مراقبة صحة ثدييك حيث تشير الدراسات إلى أن 95٪ من النساء اللواتي عولجن من سرطان الثدي قبل انتشاره كن على قيد الحياة بعد أربع سنوات من التشخيص.

التحدث إلى الطبيب الخاص بك حول الاختبارات الجينية إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بسرطان الثدي أو سرطان المبيض أو البنكرياس.

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المصدر:موقع هيلث لاين