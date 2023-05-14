ملعقتان من هذا المكون يومياً لحرق كل دهون البطن

بيروت - نادين محمد - يمكن حرق دهون البطن من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام. لكن يمكن تحقيق هذا الهدف أيضاً عن طريق تناول بعض المكونات التي تضاف عادة إلى مائدة الطعام. ومن هذه المكونات زيت جوز . فهو غنيّ بالأحماض الدهنية ويمكنه المساعدة على خسارة الوزن.

زيت جوز الهند لحرق الدهون وخسارة الوزن

يساعد هذا الزيت على حرق الدهون وخسارة الوزن إذا تم استخدامه بهذه الطرق:

- تناولي ملعقة من زيت جوز الهند مرتين يومياً خلال مواعيد الوجبات. كما يمكنك القيام بذلك مباشرة بعد العشاء. ومن الأفضل أن يكون بارداً وطبيعياً.

- أضيفي ملعقة أو ملعقتي طعام من زيت جوز الهند إلى كوب من الماء الدافئ أو أي خلاصة عشبية. إمزجي المكونات جيداً واشربي كوباً من المزيج بانتظام.

- إمزجي القليل من عصير الليمون مع ملعقة طعام من زيت جوز الهند والقليل من الماء. أضيفي بعد ذلك الماء الساخن وامزجي كل المكونات جيداً. إشربي كوباً من المزيج في الصباح.

-إمزجي ملعقتي طعام من أوراق الشاي الأخضر مع الماء الساخن وملعقة طعام من زيت جوز الهند. أتركي المزيج يرتاح لبضع دقائق ثم صفّي الماء واشربيه ببطء وبشكل منتظم.

- ويمكنك إضافة ملعقتي طعام من زيت جوز الهند إلى العصائر والمخفوقات الطبيعية التي تحضّرينها في منزلك أو إلى اللبن الزبادي.

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زيت جوز الهند بحسب الوزن

لا يمكن تناول زيت جوز الهند بشكل عشوائي. بل من الأفضل قياس الكمية المناسبة بحسب الوزن.

من 40 إلى 59 كيلو: نصف ملعقة من زيت جوز الهند قبل كل وجبة.

من 59 إلى 81 كيلو: ملعقة طعام من زيت جوز الهند يومياً قبل كل وجبة.

81 كيلو وأكثر: ملعقة طعام ونصف من جوز الهند قبل حلول موعد كل وجبة.

أفضل الأوقات لتناول زيت جوز الهند

لخسارة الوزن من الضروري تناول زيت جوز الهند قبل 15 إلى 20 دقيقة من مواعيد الوجبات. فهذا يحدّ من الشعور بالجوع. لكن من الأفضل استهلاكه بشكله السائل.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات