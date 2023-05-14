شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من عرق النسا.. إليك 5 علاجات فعالة لتخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرق النسا هو أحد أكثر الحالات شيوعًا التي تسبب آلام الظهر وعدم الراحة، تحدث هذه الحالة عندما يصبح العصب الوركي ملتهبًا ما يؤدي عادةً إلى الألم والخدر والوخز في أسفل الظهر والساقين، وهو اضطراب يمكن أن يؤدي إلى ألم مستمر، على الرغم من صعوبة علاجه مقارنة بعرق النسا الحاد (قصير المدى)، إلا أن هناك عددًا من العلاجات التي يمكن أن توفر الراحة، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

لماذا عرق النسا مؤلم جدا؟

ينتج عرق النسا عن ضغط جذور الأعصاب أو العصب الوركي، نظرًا لأنه يتضمن ضغطًا عصبيًا مباشرًا ، فقد يكون مؤلمًا جدًا ، قد يترافق مع إحساس شديد بالحرق أو التنميل أو الوخز، ينشأ العصب الوركي من الحبل الشوكي ، وينتقل عبر الوركين والأرداف، ثم يتفرع إلى أسفل كل ساق، كما أنه قد يعيق قدرة المرء على المشي بسبب الألم الشديد أو بسبب ضعف في الساقين.

كيف تخفف آلام عرق النسا؟

يجب معالجة السبب الأساسي قبل علاج عرق النسا، إن العثور على جذر المشكلة هو المرحلة الأكثر أهمية لإجراء التشخيص النهائي ، قد تكون اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية والتصوير بالرنين المغناطيسي وكذلك الاختبارات الكهربية ضرورية بمجرد تشخيص عرق النسا، يكون السبب الأساسي هو محور العلاج.

5 طرق لتخفيف ألم عرق النسا 1. الأدوية المضادة للالتهابات

الأدوية المضادة للالتهابات (المسكنات)، والتي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم ولها تأثيرات تسكين الآلام.

2. الكمادات الساخنة والباردة

يمكن تحقيق تخفيف فوري وهادف لألم عرق النسا من خلال تطبيق العلاج بالبرودة أو الحرارة ، يكون العلاج البارد مفيدًا بشكل عام في بداية الإصابة بعرق النسا ، ثم يتم استخدامه بدلاً من العلاج الحراري، قد تساعد المراهم المضادة للالتهابات أيضًا في تقليل التشنجات العضلية وتكون بمثابة مسكنات للألم بالإضافة إلى الكمادات الساخنة والباردة.

3. العلاج الطبيعي

قد يستخدم العلاج الطبيعي طرقًا مثل تحفيز العصب الكهربائي عبر الجلد (TENS) أو العلاج بالموجات فوق الصوتية أو العلاج التداخل (IFT) يمكنك تجربة بعض تمارين الإطالة.

4. بيئة العمل

من الضروري الحفاظ على وضعية جيدة والعناية ببيئة العمل لأن معظم حالات عرق النسا ناتجة عن الوضع السيئ والجلوس غير المناسب في مكان العمل ، اجلس مستقيماً مع تدحرج الكتفين إلى الخلف وشفرات الكتف إلى أسفل.

5. الجراحة

تُستخدم الجراحة فقط في الحالات التي عانى فيها المرضى من إعاقات عصبية خطيرة أو فشلوا في العلاج التحفظي للحالات التنكسية، قد تكون هناك حاجة أيضًا لبعض الأمراض غير التنكسية مثل الالتهابات والأورام.