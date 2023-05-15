شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تساعد فى علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 14 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي. وهو مرض مناعي ذاتي مرتبط بالمفاصل ويصيب جميع مفاصل الجسم تقريبًا، مثل الركبتين والمفاصل والرسغين والكاحلين. وعلى الرغم من عدم وجود علاج مثبت لاستئصال المرض، إلا أن هناك طرقًا مختلفة يمكن أن تساعد في إدارته ومنع حدوث المزيد من المضاعفات، مثل التدخلات الغذائية لإدارة التهاب المفاصل دون المساس بجهاز المناعة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

فيما يلي بعض الأطعمة الموسمية التي يمكن أن تساعد في تنظيم أعراض التهاب المفاصل. 1 - الفلفل الحلو

تأتي الخصائص التنظيمية للالتهاب في الفلفل من الكابسيسين ، وهو مركب موجود في هذه الأطعمة. يعرض خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. أظهرت دراسة أن التحفيز الذي يسببه الكابسيسين في المراحل المبكرة من التهاب المفاصل ينتج وسطاء كيميائيين يساهمون في إحداث الألم في المفاصل الملتهبة . أثبتت الطرق التجريبية المختلفة دور الكابسيسين في تقليل ألم المفاصل عن طريق تقليل حساسية الخلايا العصبية الحسية وتقليل الألم.

2 - بطيخ

البطيخ عبارة عن فواكه كبيرة غنية بالعصارة تحتوي على الكاروتينات مثل الليكوبين وبيتا كريبتوكسانثين ، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة. تشير الدراسات إلى أن تناول البطيخ يقلل من مؤشر الالتهاب CRP. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من بيتا كريبتوكسانثين ، فإنه يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ويقلل من التهاب وتورم المفاصل.

3 - الكرز

الكرز مصدر ممتاز للأنثوسيانين المسؤول عن لونه الأحمر. بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامين C والبوتاسيوم اللذين يتميزان بخصائص مضادة للأكسدة تحارب الالتهابات. أظهرت دراسة أن تناول الكرز يمكن أن يقلل من مستويات البروتين التفاعلي C لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل ، وهو المسؤول عن تقليل كميات الالتهاب.

4 - الخوخ

يعد البرقوق المجفف مصدرًا ممتازًا للبوليفينول الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. أظهرت الدراسات أن دمج الخوخ المجفف في النظام الغذائي يؤخر تطور التهاب المفاصل الروماتويدي ويقلل من تآكل العظام في المفاصل. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر حماية كبيرة للغضروف المفصلي وتقليل التهاب الغشاء المفصلي.

5 - البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا قويًا لفيتامين C وبيتا كاروتين والألياف ذات الخصائص المضادة للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخصائص المضادة لالتهاب المفاصل والمضادة للالتهابات للبطاطا الحلوة تجعلها غذاءً ممتازًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. تشير الأبحاث إلى أن البطاطا الحلوة تحتوي على مادة الأنثوسيانين ، وهي مادة مغذية التهابية تساعد في تخفيف الالتهاب وتورم المفاصل.

6 - كيوي

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض هي مصادر غنية بفيتامين C الذي يتميز بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات. ونتيجة لذلك ، فإن هذه الفاكهة تخفف من الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل الروماتويدي. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن ثمار الحمضيات قد تتداخل مع قدرة الجسم على معالجة أدوية التهاب المفاصل الروماتويدي. لمنع ذلك ، يمكنك تناول فيتامين ج من مصادر أخرى مثل الطماطم والكيوي والبطيخ والفراولة والبطاطس.