شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الجلد.. 7 علامات يجب الانتباه إليها بخلاف الشامة غير الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ويلعب دورًا مهمًا في حماية أعضائنا الداخلية من البيئة الخارجية، ومع ذلك، فهو أيضًا عرضة لمختلف الحالات الصحية، بما في ذلك سرطان الجلد.

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية حسب موقع "OnlyMyHealth"، يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرًا، بينما يربط معظم الناس سرطان الجلد بشامة غير طبيعية، هناك علامات أخرى يجب الانتباه إليها.

قرحة مستمرة

واحدة من أكثر علامات سرطان الجلد شيوعًا هي القرحة التي لا تلتئم، إذا كان لديك قرحة لا تلتئم ، فقد تكون علامة على سرطان الخلايا القاعدية، توجد عادة على الرقبة أو الوجه، يظهر على شكل كتلة شمعية بيضاء أو بنية اللون وعادة ما توجد في الأماكن المعرضة للشمس، قد تنزف القرحة أو تنضح ، وقد تظهر قشرة أو قشرة لا تلتئم حتى بعد بضعة أسابيع.

التغييرات في لون البشرة

يمكن أن يسبب سرطان الجلد تغيرات في لون بشرتك، إذا لاحظت أي مناطق من جلدك أغمق أو أفتح من الجلد المحيط، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد، هذا صحيح بشكل خاص إذا كان تغير اللون غير مرتبط بالتعرض لأشعة الشمس أو إصابة حديثة.

بقع خشنة متقشرة

بقع خشنة متقشرة هو حالة سرطانية يمكن أن تتطور إلى سرطان الخلايا الحرشفية إذا تركت دون علاج، تظهر على شكل بقع خشنة متقشرة على الجلد غالبًا ما تكون وردية أو حمراء، قد تكون البقع مثيرة للحكة أو مؤلمة ، وقد تنزف إذا تم خدشها أو فركها.

نمو جديد على الجلد

إذا لاحظت نموًا جديدًا على جلدك ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الجلد. قد يكون النمو نتوءًا أو عقيدة ، وقد يكون أحمر أو ورديًا أو بنيًا. قد يكون أيضًا لامعًا أو ذو ملمس شمعي، إذا كان لديك نمو جديد على جلدك ، فمن المهم أن يفحصه طبيب الأمراض الجلدية.

حدود غير منتظمة للبقع

إذا كانت هناك بقعة على جلدك لها حدود غير منتظمة ، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد، يميل سرطان الجلد إلى الظهور على شكل شامة أو نمو جلدي غير طبيعي، يمكن أن يكون مسطحًا أو مرتفعًا ، ويمكن أن يكون أسودًا أو بنيًا أو ورديًا أو أحمر أو أزرق أو بلون البشرة. كما يمكن أن يشبه الخلد العادي.

قد تكون البقعة غير متماثلة ، بمعنى أن نصفًا لا يتطابق مع النصف الآخر، قد يكون لها أيضًا حافة متعرجة أو مسننة.

تغييرات في الملمس

يمكن أن يسبب سرطان الجلد تغيرات في نسيج بشرتك، إذا لاحظت أي مناطق من جلدك تكون خشنة أو متقشرة أو وعرة ، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد، قد تكون تغيرات النسيج مصحوبة بعلامات أخرى ، مثل الحكة أو النزيف.

حكة أو ألم

يمكن أن يسبب سرطان الجلد الحكة أو الألم في المنطقة المصابة. إذا كان لديك بقعة على جلدك مثيرة للحكة أو مؤلمة ، فقد تكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد، قد تكون الحكة أو الألم خفيفًا أو شديدًا ، وقد تكون مصحوبة بعلامات أخرى ، مثل النزيف أو النَّز.

يمكن أن يظهر سرطان الجلد بطرق مختلفة ، وليس مجرد شامة غير طبيعية، من المهم الانتباه إلى أي تغيرات في جلدك، مثل القروح المستمرة، والتغيرات في لون الجلد، والبقع الخشنة المتقشرة، والنمو الجديد، والحدود غير المنتظمة، والتغيرات في الملمس، والحكة أو الألم.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فمن الضروري التماس العناية الطبية على الفور، يمكن للاكتشاف والعلاج المبكرين أن يزيدا بشكل كبير من فرص الشفاء التام من سرطان الجلد.