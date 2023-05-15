شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظى على بشرة طفلك من الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كان طفلك يبلغ من العمر 6 أيام أو 6 أسابيع أو 6 أشهر ، هناك دائمًا شيء ثابت وهى البشرة حساسة، و هذا يعني أن العديد من منتجات الاستحمام والعناية بالبشرة التي تستخدمها على جسمك يمكن أن تسبب طفح جلدي وتهيجًا عليها. ولكن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لحماية طفلك من مشاكل الجلد الشائعة.

وحسب ما ذكره موقع webmed إليك ما يجب فعله للحفاظ على بشرتهم ناعمة وسلسة وآمنة.

-لا تحممهم كل يوم، لا بأس مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حتى يبدأوا في الزحف إذا كنت تغسلهم كثيرًا ، فقد يتسبب ذلك في جفاف بشرتهم، و بدلًا من ذلك استخدم منشفة مبللة لتنظيف منطقة الحفاض بانتظام وحول الفم وفي أي مكان به ثنايا جلدية (فكر في طيات الإبط والفخذ ، وكذلك الذقن المزدوجة والفخذين المنزلقين) عندما تقومين بالاستحمام ، استخدمي غسول الأطفال الخالي من العطور والصبغة.

-قم بتغيير حفاضاتهم كثيرًا، يجب أن يحصل الأطفال على حفاض جديد كل 2 إلى 4 ساعات ، مع تنظيف المكان بماء الصنبور وكرات القطن أو قطعة قماش ناعمة تعمل بشكل جيد مع الحفاض المبلل الأساسي ومع ذلك ، بالنسبة للفضلات ، قد تحتاج إلى مناديل للقيام بتنظيف شامل اختر تلك التي لا تسبب الحساسية ولا تحتوي على اللانولين أو الكحول.

إنها لفكرة جيدة أيضًا أن تترك قاعها الصغير يجف في الهواء بين الحين والآخر ، حتى تحصل بشرته على استراحة من الرطوبة ضعيها في سرير أطفال بملاءات مقاومة للماء أو على منشفة كبيرة على الأرض وهي خالية من الحفاضات.

-تعاملي مع طفح الحفاضات من الأفضل منعه في المقام الأول، حافظ على قاعها نظيفًا وجافًا قدر الإمكان، يمكنك أيضًا نقع منطقة الحفاض في بعض الأحيان بالماء الدافئ بين تغييرات الحفاض ارتدِ حفاضاتهم بشكل فضفاض حتى لا تزعجهم ، وغيرها كل ساعتين تقريبًا أو بعد كل أنبوب إذا كنت تستخدم حفاضات من القماش ، فقم بتشغيل دورة شطف إضافية بعد غسلها للتأكد من التخلص من أي منظف يجب عليك أيضًا تجنب منعمات الأقمشة وأوراق التجفيف.

-إذا أصيبوا بطفح الحفاضات ، استخدمي كريمًا أو مرهمًا يحتوي على أكسيد الزنك ضعيها بشكل كثيف بعد كل تغيير، يمكن أن يساعد أيضًا في إعطائهم بعض الوقت بدون حفاضات كل يوم إذا لم يختفي الطفح الجلدي من الحفاض في غضون يومين إلى ثلاثة أيام أو بدا أنه يزداد سوءًا .

-ابحث عن الظل، إذا كان عمر طفلك أقل من 6 أشهر ، فاحفظه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان. يمكنك حمايتهم من التعرض لأشعة الشمس عن طريق ارتداء ملابس واقية من الشمس مثل قميص خفيف الوزن طويل الأكمام وسراويل وقبعة.

إذا كان عمرهم أكبر من 6 أشهر ، ضعي كمية صغيرة من واقي من الشمس واسع الطيف ومقاوم للماء مع عامل حماية من الشمس 30 على الأقل، ابحث عن واقي من الشمس يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك ، والذي يقل احتمالية تهيجه الجلد والعينين من تلك التي تحتوي على مكونات مثل أفوبينزون وأوكتينوكسات وأوكسي بنزون.

-لا تستخدمي المرطبات، من الطبيعي أن يعاني الأطفال حديثو الولادة من مناطق جافة من الجلد، و عادة ما يتحسنون من تلقاء أنفسهم إذا كان جافًا جدًا لدرجة أنه يتشقق ، يمكنك وضع الفازلين على المنطقة مع تقدمهم في السن ، يمكنك استخدام المستحضرات الخالية من العطور والأصباغ.