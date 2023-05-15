شكرا لقرائتكم خبر عن علامات وأعراض التسنين عند طفلك.. أبرزها البكاء المستمر وارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التسنين هو مرحلة طبيعية يمر بها كل الأطفال عندما تبدأ أسنان الطفل بالظهور من خلال خط اللثة، وحسب ما ذكره موقعhelthy يبدأ معظم الأطفال في وضع الأسنان في سن ما بين 4 و7 أشهر، لكن بعضهم يبدأ بعد ذلك بكثير، فلا داعي للقلق إذا ظهرت أسنان طفلك في جدول زمني آخر فقد يختلف الأمر من طفل إلى آخر.

علامات وأعراض التسنين

الأعراض ليست هي نفسها لكل طفل، ولكنها قد تشمل:

- تورم اللثة وألمها

- البكاء المستمر

- ارتفاع طفيف في درجة الحرارة (أقل من 101 فهرنهايت)

- قضم أو الرغبة في مضغ الأشياء الصعبة

- الكثير من سيلان اللعاب، والذي يمكن أن يسبب طفح جلدي على وجوههم

- السعال

-فرك خدهم أو شد أذنهم

-جلب أيديهم إلى أفواههم

- تغييرات في أنماط الأكل أو النوم

يمكن أن يكون التسنين مؤلمًا ، لكنه لا يجعل الأطفال يمرضون عادةً اتصل بطبيبك إذا كان طفلك يعاني من الإسهال أو القيء أو الطفح الجلدي في الجسم أو ارتفاع درجة الحرارة أو السعال والاحتقان هذه ليست علامات طبيعية للتسنين.

يجب عليك أيضًا الاتصال بطبيب الأطفال إذا كانت لثة طفلك تنزف أو رأيت أي صديد أو تورم في وجهه.

يمكن أن يختلف موعد ظهور الأسنان وكيفية ظهورها من طفل إلى آخر ، وقد يعتمد على تاريخ العائلة ولكن في معظم الأوقات ، تظهر الأسنان الأمامية السفلية أولاً بين 6 و 10 أشهر ، تليها الأسنان العلوية المعاكسة والاثنان على جانبي الأسنان بين 8 و13 شهرًا بعد ذلك يأتي الاثنان على جانبي الأسنان الأمامية السفلية ، ثم تظهر الأضراس الأولى بين 10 و 16 شهرًا. الأسنان الموجودة أمام الأضراس الأولى هي التالية ، والأضراس الخلفية هي آخر الأسنان التي تظهر.

إجمالاً.. سيكون هناك 20 "سنًا لبنيًا" في مكانها ، عادةً في سن 3 سنوات.