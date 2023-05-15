شكرا لقرائتكم خبر عن المكسرات تساهم فى انخفاض مستوى الكوليسترول بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن هناك مواد غذائية تزيد من نسب الكوليسترول بالجسم، كما أن هناك أطعمة معينة تساعد في انخفاض نسبة الكوليسترول أيضًا، منها الأسماك الزيتية والمكسرات، وذلك وفقًا لما نشر موقع إكسبريس البريطاني.

أوضح عدد من الباحثين أن ارتفاع نسبة الكوليسترول تحتاج الي متابعة طبية قبل أن يتطور إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وفي حين أن الطعام يمكن أن يضع الأساس لمستويات عالية من المادة الدهنية، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

ومن جانبه أوصى الدكتور بن كوثبرت بالحفاظ علي مستوي الكوليسترول في الجسم منعًا لحدوث اضرار صحية جسيمة والإصابة ببعض الأمراض.

7 اطعمة تساهم في تقليل مستوي الكوليسترول

- الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

- الشوفان.

- الفول.

- المكسرات.

- التفاح والعنب والفراولة والبرتقال.

- الافوكادو.

- الخضار والورق الخضر الداكنة.

وقال الدكتور كوثبرت هذه الأطعمة يمكن أن تنشط إنزيما يسمح بتحويل الكولسترول الإضافي في الجسم إلى أملاح الصفراء، ما يساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.وتساعد هذه العملية على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم وتجعلك تشعر بالنشاط.

ويعتبر الشوفان مصدرا رائعا لهذه الألياف القوية القابلة للذوبان، ويمكن الاستمتاع به كوجبات إفطار أو وجبات خفيفة أو إضافات للوصفات.وبجانب تاثر هذه الأطعمة علي مستوي الكوليسترول ، فانها تقدم مزيج من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة التي يمكن أن تكمل جوانب أخرى من صحتك.