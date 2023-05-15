شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم استخدام العلاج الكيميائى لمرضى السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج الكيميائى واحد من أشهر طرق العلاج لمرض السرطان وحسب ما ذكره موقع webmd فهو يستهدف الخلايا التي تنمو وتنقسم بسرعة كما تفعل الخلايا السرطانية على عكس العلاج الإشعاعي أو الجراحة التي تستهدف مناطق معينة ، يمكن أن يعمل العلاج الكيميائي في جميع أنحاء الجسم ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على بعض الخلايا السليمة سريعة النمو، مثل خلايا الجلد والشعر والأمعاء ونخاع العظام هذا ما يسبب بعض الآثار الجانبية للعلاج.

ماذا يفعل العلاج الكيميائي؟

يعتمد ذلك على نوع السرطان الذي تعاني منه ومدى طوله.

العلاج: في بعض الحالات ، يمكن أن يدمر العلاج الخلايا السرطانية لدرجة أن طبيبك لم يعد قادرًا على اكتشافها في جسمك بعد ذلك، أفضل نتيجة هي أنهم لن يعودوا مرة أخرى أبدًا ، لكن هذا لا يحدث دائمًا.

في بعض الحالات، قد يكون قادرًا فقط على منع انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم أو إبطاء نمو الأورام السرطانية.

وفي بعض الحالات، لا يمكن للعلاج الكيميائي أن يعالج أو يتحكم في انتشار السرطان ويستخدم ببساطة لتقليص الأورام التي تسبب الألم أو الضغط و غالبًا ما تستمر هذه الأورام في النمو مرة أخرى.

في بعض الأحيان، يعالج السرطان من تلقاء نفسه ، ولكن غالبًا ما يستخدم مع:

-الجراحة: يقوم الطبيب بإزالة الأورام أو الأنسجة السرطانية أو الأعضاء الملوثة بالخلايا السرطانية.

-العلاج الإشعاعي : يستخدم الطبيب جزيئات مشعة غير مرئية لقتل الخلايا السرطانية. قد يتم توصيله عن طريق آلة خاصة تقصف أجزاء من جسمك من الخارج ، أو عن طريق وضع مادة مشعة على جسمك أو بالقرب منه وحتى داخله.

-العلاج البيولوجي: يتم إدخال المواد الحية على شكل بكتيريا أو لقاحات أو أجسام مضادة بعناية لقتل الخلايا السرطانية.

يمكن استخدام العلاج الكيميائي من أجل:

-تقليص حجم الورم قبل العلاج الإشعاعي أو الجراحة و يسمى العلاج الكيميائي المساعد الجديد

-تدمير أي خلايا سرطانية متبقية بعد الجراحة أو العلاج الإشعاعي - يسمى العلاج الكيميائي المساعد

-اجعل العلاجات الأخرى (البيولوجية أو الإشعاعية) أكثر فعالية

-تدمير الخلايا السرطانية التي تعود أو تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم

قد تحصل على العلاج الكيميائي في "دورات" ، مما يعني فترة علاج ثم فترة راحة. على سبيل المثال ، قد تكون الدورة التي تستغرق 4 أسابيع أسبوعًا واحدًا من العلاج ثم 3 أسابيع من الراحة. الباقي يسمح لجسمك بتكوين خلايا صحية جديدة بمجرد التخطيط للدورة ، من الأفضل عدم تخطي العلاج ، ولكن قد يقترح طبيبك ذلك إذا كانت الآثار الجانبية خطيرة بعد ذلك ، من المرجح أن يخطط فريقك الطبي لدورة جديدة لمساعدتك على العودة إلى المسار الصحيح.

كيف يتم إعطاء العلاج الكيميائي؟

-الحقن: يتم إعطاء الأدوية بحقنة مباشرة في عضلات الفخذ أو الفخذ أو الذراع ، أو في الجزء الدهني من ذراعك أو ساقك أو معدتك ، أسفل الجلد مباشرة.

-داخل الشرايين (IA): تدخل الأدوية مباشرة في الشريان الذي يغذي السرطان ، من خلال إبرة ، أو أنبوب رفيع ولين (قسطرة).

-داخل الصفاق (IP): يتم توصيل الأدوية إلى التجويف البريتوني الذي يحتوي على أعضاء مثل الكبد والأمعاء والمعدة والمبيض، يتم إجراؤها أثناء الجراحة أو من خلال أنبوب بمنفذ خاص يتم إدخاله من قبل طبيبك.

-العلاج الكيميائي داخل القراب (IT): يتم حقن الدواء في السائل الدماغي الشوكي (CSF) ، الموجود في المنطقة المحيطة بالحبل الشوكي والدماغ .

-في الوريد (IV): يذهب العلاج الكيميائي مباشرة إلى الوريد.

-موضعي: تقوم بفرك الأدوية في شكل كريم على بشرتك.

-عن طريق الفم: تبتلع حبة أو سائلًا يحتوي على الأدوية.