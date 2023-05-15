شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين ب 12 عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الأطفال للتغذية السليمة والحصول على الفيتامينات المهمة لجسمهم والتي تساعدهم على النمو بشكل صحى، ويعتبر فيتامين ب 12 من أهم أنواع الفيتامينات للأطفال لمساعدة عقولهم وأجسامهم على النمو.

وحسب ماذكره موقع فأن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 ، والذي يسمى أيضًا كوبالامين ، يمكن أن يجعل الأطفال يشعرون بالضعف والتعب ويبطئ نموهم وتطورهم إذا تُرك هذا النقص في B12 دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى مخاوف نادرة ولكنها خطيرة بما في ذلك تلف الدماغ وتلف الأعصاب ومشاكل صحية أخرى.

وإليك ما تحتاج لمعرفته عن نقص فيتامين ب 12 عند الاطفال

س: لماذا يعتبر فيتامين ب12 مهم للاطفال؟

يساعد فيتامين ب 12 في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وخلايا الدم و إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين من رئتيك إلى باقي أجزاء الجسم والحمض النووي ، المادة الوراثية في خلاياك فيتامين ب 12 مهم أيضًا لنمو الدماغ عند الرضع والأطفال الصغار.

س: ما الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ب 10؟

-اللحوم ، بما في ذلك اللحوم الحمراء والدواجن

-السمك

-البيض

-منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي

-الخميرة الغذائية

س: كيف يصاب الأطفال بنقص فيتامين ب 12؟

يفتقر بعض الأطفال والبالغين المصابين باضطرابات الأمعاء والمناعة الذاتية ، بما في ذلك فقر الدم الخبيث ، إلى البروتينات في المعدة التي تساعد الجسم على امتصاص فيتامين ب 12. قد يعاني الأشخاص الذين خضعوا لجراحة في المعدة أيضًا من صعوبة في امتصاص الفيتامين.

قد لا يحصل الأطفال الذين يأكلون القليل من منتجات الألبان أو اللحوم أو لا يأكلون على الإطلاق، مثل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا - على ما يكفي من الفيتامين من نظامهم الغذائي ويحتاجون إلى مكمل فيتامين.

يمكن أن يصاب الأطفال بمستويات منخفضة من فيتامين ب 12 إذا كانت أمهاتهم لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين أثناء الحمل،خلال فترة الحمل ، يجمع الجنين فيتامين ب 12 ويخزنه ، والذي تستخدمه أجسامهم في الأشهر القليلة الأولى من الحياة لذلك ، قد لا يتم رصد نقص فيتامين ب 12 حتى يبلغ عمر الطفل حوالي 4 أشهر.

س: ما أعراض نقص فيتامين ب 12؟

قد يكون من الصعب اكتشاف نقص فيتامين ب 12 عند الأطفال لأن الأعراض غامضة ويمكن أن تكون ناجمة عن مجموعة متنوعة من الأسباب.

يمكن أن تشمل علامات نقص فيتامين ب 12 عند الأطفال والرضع ما يلي:

-التعب والإرهاق الشديد أو قلة الحركة

-ضعف العضلات

-مشاكل في المعدة مثل الإسهال أو القيء أو الإمساك

-فقدان الوزن

-التأخير في تحقيق المعالم التنموية ، مثل الجلوس ، والزحف ، والمشي ، والكلام ، وما إلى ذلك.

-لسان منتفخ أو ملتهب (يعرف غالبًا باسم التهاب اللسان اللسان)

يمكن أن يصاب الأطفال أيضًا بفقر الدم الضخم الأرومات ، أو خلايا الدم الحمراء الكبيرة جدًا ، أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، والتي يمكن رؤيتها أو العثور عليها من خلال الفحوصات الطبية.

س: كيف يمكن تشخيص نقص في فيتامين ب 12 عند الأطفال؟

يمكن فحص مستويات فيتامين ب 12 لطفلك من خلال فحص الدم الروتيني ، المعروف أيضًا باسم تعداد الدم الكامل أو اختبار تعداد الدم الكامل ، أو اختبار مصل فيتامين ب 12 و يمكن لطبيب الأطفال أن يطلب الاختبارات.

س: كيف يتم علاج نقص فيتامين ب 12؟

يتم علاج نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 أو تناول مكمل فيتامين ب 12، و هناك العديد من العلامات التجارية لمكملات فيتامين ب 12 بجرعات متنوعة ، لذلك من المهم التحدث إلى طبيب طفلك لمعرفة الأفضل بالنسبة لسنه واحتياجاته.

يمكن للأطباء أيضًا حقن فيتامين ب 12 في عضلات طفلك إذا كانوا صغارًا ، أو يعانون من نقص حاد ، أو يواجهون صعوبة في امتصاص الفيتامين.

تختفي معظم المشاكل التي يسببها انخفاض فيتامين ب 12 بمجرد أن يبدأ الطفل العلاج وترتفع مستويات الفيتامين لديه. في حين أنه من النادر ، إذا ترك دون علاج ، أن يعاني بعض الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 من تلف دائم في الدماغ والجهاز العصبي ومشاكل صحية أخرى.

س: هل هناك مخاطر لتناول مكملات فيتامين ب 12؟

يجب أن تتحدث مع طبيبك قبل البدء في تناول مكملات فيتامين ب 12 لأنها يمكن أن تتداخل مع بعض الأدوية يمكن أن يتداخل B12 مع الأدوية الخاصة بمقدمات السكري ومرض السكري والأدوية للمساعدة في مشاكل الهضم ، مثل ارتداد الحمض.