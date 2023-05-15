شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشكلات صحية تتعرض لها النساء بعد الـ 40.. منها هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض النساء للعديد من المضاعفات الصحية في الأربعينيات من العمر، يزداد بسبب عدد من الأسباب منها آثار عادات نمط الحياة غير اللائقة، والشيخوخة إلى جانب العديد من العوامل الأخرى تزيد الحالة ما يجعلها أسوأ في منتصف الأربعينيات، تمر المرأة بسن اليأس مما يؤدي إلى العديد من المشاكل بسبب تغير الهرمونات ، وإليك بعض المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤثر على النساء فوق الأربعينيات وما يجب عليهن فعله لتقليل المخاطر، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

6 حالات صحية شائعة لدى النساء فوق الأربعينيات 1. نقص فيتامين د

المشكلة الصحية الأكثر شيوعًا التي تصيب النساء في الأربعينيات من العمر هي نقص فيتامين (د) في بعض الحالات ، يؤدي نقص فيتامين د إلى فقدان الكالسيوم وكتلة العظام ، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ، وجدت دراسة نشرت في مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية أن نقص فيتامين (د) منتشر على نطاق واسع لدى النساء فوق سن 40 ، مما يزيد من خطر فقدان العظام بعد انقطاع الطمث وهشاشة العظام، تشمل أوجه القصور الشائعة الأخرى لدى النساء فوق سن الأربعين نقص فيتامين ب والحديد والريبوفلافين.

2. مرض السكري

وجدت العديد من الدراسات أن خطر الإصابة بمرض السكري يزداد مع تقدمك في العمر وأن الخطر يتزايد بشكل كبير عبر الفئات العمرية في العقد الماضي، أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في ظهور مرض السكري لدى النساء فوق الأربعينيات، يمكن أن يكون سببها عوامل وراثية أو بسبب قلة التمارين ونمط الحياة غير الصحي والنظام الغذائي الخاطئ.

3. سن اليأس

سن اليأس هو الوقت الذي يشير إلى نهاية الدورة الشهرية للمرأة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، يبلغ متوسط ​​عمر المرأة التي تصل إلى سن اليأس 45-55 عامًا، تمر معظم النساء بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث في أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات ، لذلك يجب عليهن مراقبة الأعراض واتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الخبراء، يمكن أن تؤثر فترة ما قبل انقطاع الطمث على الجسم بعدة طرق وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وهشاشة العظام.

4. هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة طبية تضعف فيها عظامك وتعاني من فقدان العظام، تصبح النساء في الأربعينيات من العمر أكثر عرضة للإصابة بالمرض بسبب انقطاع الطمث، يجب على النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من الإصابة بهشاشة العظام إجراء اختبار قياس كثافة العظام أثناء انقطاع الطمث لمراقبة صحة عظامهن.

5. أمراض القلب

هل تعلم أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة عند النساء وأيضًا سبب للاعتلال في هذه الفئة العمرية؟ من المهم للمرأة أن تفهم علامات أعراض أمراض القلب لمنع ذلك من أن يكون تحديًا صحيًا كبيرًا، عادات الأكل السيئة والتدخين وقلة ممارسة الرياضة وارتفاع نسبة الكوليسترول تساهم في ذلك، كما أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

6. سرطان الثدي

النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 40 سنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، يمكن أن يساهم في النظام الغذائي والبيئة والصحة العامة ، فإن الفحص الذاتي المنتظم للثدي أو الفحص الذي يقوم به الطبيب مهم للغاية، كما سيساعد التصوير الشعاعي للثدي السنوي في الكشف المبكر والعلاج .