شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية للشرايين.. ما يجب أن تأكله وتتجنبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشرايين هي الأوعية الدموية الحيوية في الجسم، والتي لها شكل أنبوبي مجوف لتوصيل الدم من مكان إلى آخر، يتمثل دورهم الرئيسي في توصيل المغذيات والدم الغني بالأكسجين إلى كل عضو ونسيج وخلية ، في حين أن الشرايين ضرورية لتبادل الغازات والسكريات والمغذيات، ويتجاهل الملايين من الناس العناية بها، ونتيجة لذلك، يعد انسداد الشرايين أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتشكل الشرايين جزءًا مهمًا من نظام القلب والأوعية الدموية وتنقل الدم من القلب إلى مناطق الجسم الأخرى. إنها أوعية دموية مرنة وقوية بما يكفي لتحمل ضغط الضخ العالي الذي يمارسه قلبك.

أطعمة ومشروبات لصحة الشرايين 1. عصير رمان

يعتبر الرمان من أكثر العوامل الواعدة لحماية القلب. إنه غني بمضادات الأكسدة الفريدة التي يمكن أن تمنع وربما تعكس جزئيًا تأثير أمراض القلب والأوعية الدموية على الشرايين. غالبًا ما تكون الشرايين السباتية عرضة لتصلب الشرايين ، مما يؤدي إلى شرايين أكثر سمكًا وتضيقًا.

2. عصير برتقال

يساعد شرب عصير البرتقال على منع تصلب الشرايين. إن وجود الهسبريدين ، وهو مادة كيميائية نباتية طبيعية ، في عصير البرتقال يمنح القدرة على منع تضييق وتصلب الشرايين عن طريق خفض مستويات الكوليسترول و LDL. وهو بدوره يجعل الشرايين أكثر مرونة. بالإضافة إلى ذلك ، يغذي عصير البرتقال الخلايا المبطنة للشرايين لأنه مشروب غني بفيتامين سي.

3. عصير الطماطم

من المعروف أن كوبًا واحدًا من عصير الطماطم يقي من أمراض القلب. تشير الدراسات إلى أن اللايكوبين الموجود في الطماطم يحافظ على صحة الشرايين. تساعد مضادات الأكسدة القوية التي يوفرها عصير الطماطم على تقليل تراكم الترسبات في الشرايين. علاوة على ذلك ، فهو يتحكم في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ، وهما العاملان وراء تلف الشرايين. اشرب عصير الطماطم الطازجة لجني فوائد أفضل.

4. الشاي الأخضر

إن تناول الشاي الأخضر لفقدان الوزن وتنقية البشرة هو خبر قديم. ومع ذلك ، يشتهر الشاي الأخضر في الوقت الحاضر بآثاره الإيجابية بشكل ملحوظ على انسداد الشرايين.

5. التوت

تتوفر عشرات الأنواع من التوت ، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت البري والعليق. كلهم متشابهون في جانب واحد مهم ؛ وفرة من مضادات الأكسدة الصحية للقلب ، الفلافونويد فيها. بعد كل شيء ، مضادات الأكسدة تعزز صحة القلب وتدعم الشرايين.

6. بذور الكتان

تساعد بذور الكتان في منع انسداد الشرايين لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف. يعتبر غذاء خارق لصحة القلب. إلى جانب الألياف ، توفر بذور الكتان أوميغا 3 النباتية ومركبات نشطة بيولوجيًا تسمى قشور. تعمل هذه الأدوية على وقف تقدم لويحات تصلب الشرايين في الشرايين عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. بذور الكتان الكاملة ليست سهلة الهضم. أظهرت الدراسات فوائد بذور الكتان المجفف لصحة القلب ..

أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة الشرايين

1 . الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تكون الأطعمة المصنعة أطعمة مريحة. لكن تركيبها يمثل قضية أكثر أهمية - على سبيل المثال ، نسبة عالية من السعرات الحرارية والملح والدهون المشبعة والسكريات المضافة والمواد الحافظة. وبالتالي ، مما يؤدي إلى مزيد من المشاكل الصحية على الطريق. قد يؤدي الإفراط في تناول اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد واللحم المقدد ولحم الخنزير والنقانق إلى رفع مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار. وهو بدوره يسد الشرايين بواسطة رواسب الكوليسترول. عندما يتعلق الأمر بالعناصر المصنعة والمعبأة ، تناولها مرة كل أسبوعين على الأكثر. سيساعدك إذا حافظت على وتيرة الاستهلاك تحت الفحص أيضًا مما يحد من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية غير المرغوب فيها للحد من السعرات الحرارية.

2 . مشروبات سكرية

لا تحتوي المشروبات السكرية أو الغازية على أي قيمة غذائية استثنائية. المشروبات الرياضية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة أو الصودا ستضيف المزيد والمزيد من السعرات الحرارية لجسمك. قد تكون المشروبات الغازية الخاصة بالحمية منخفضة السعرات الحرارية ولكنها لا تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية. هذا يعني ببساطة أنهم لا يقدمون أي فوائد لصحتك.

3. الأطعمة المقلية

تعتبر الأطعمة المقلية ضارة بشكل خاص للشرايين لأنها تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. الأطعمة المقلية غنية بالدهون المشبعة والصوديوم التي تزيد الالتهاب وتزيد من مستويات الكوليسترول. هذا يزيد من خطر انسداد الشرايين. سيساعدك تجنب الأطعمة المقلية النموذجية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي والوجبات الخفيفة المقلية.

4 . السمن

تعتبر مخاطر القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمن موضوعا رئيسيا للمناقشة. على الرغم من تسويق المارجرين كبديل صحي أكثر للزبدة ، إلا أنه يحتوي على دهون متحولة وزيوت مهدرجة جزئيًا. وبالتالي ، يجعلها الخيار الغذائي الخاطئ لصحة الشرايين.