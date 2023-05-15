بيروت - نادين محمد - يعد قصر النظر، وهو مرض بصري شائع، حيث يستطيع المصابون به رؤية الأشياء القريبة بوضوح، بينما تبدو الأشياء البعيدة ضبابية. ويحدث ذلك عندما يُسبب شكل العين، أو بالأحرى شكل أجزاء معينة منها، انكسار أشعة الضوء على نحو غير دقيق.

حيث إن أشعة الضوء التي يجب أن تتركز على الأنسجة العصبية في الجزء الخلفي من العين (الشبكية)، تتركز أمام الشبكية بدلاً من ذلك.

وتظهر أعراض قصر النظر عادة أثناء مرحلتَي الطفولة والمراهقة، ثم يصبح في العادة أكثر استقرارًا بين سن العشرين والأربعين عامًا. ويُتوارث حَسر البصر عادة بين أفراد الأُسر المصابة به.

يمكن أن يؤكد فحص أساسي للعين مدى الإصابة بقصر النظر. يمكنك تعويض الرؤية الضبابية باستخدام نظارة طبية أو عدسات لاصقة، أو إجراء جراحة انكسارية.

أعراض قصر النظر

قد تشمل مؤشِّرات أعراض قصر النظر:

- تشوش الرؤية عند النظر إلى الأشياء البعيدة.

- الحاجة إلى إغماض العينين أو إطباق الجفنين جزئيًّا من أجل الرؤية بوضوح.

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-الصداع.

-إجهاد العين.

-قد يجد الأطفال صعوبة في رؤية الأشياء الظاهرة على السبورة البيضاء أو شاشات العرض في قاعات الدراسة.

غير أن الأطفال الأصغر سنًا ربما لا يُعبّرون عن مواجهتهم صعوبة في الرؤية، ولكنهم قد ينتهجون السلوكيات التالية التي تشير إلى صعوبة الرؤية:

- يُغمِضون أعينهم بصورة متواصلة.

- يبدو أنهم لا يُدرِكون وجود الأشياء البعيدة.

- يرمشُون بأعينهم بصورة مفرطة.

- يفركون أعينهم كثيرًا.

- يجلسون بالقرب من التلفزيون.

قد يلاحظ البالغون المصابون بحَسَر البصر صعوبة في قراءة لافتات الشوارع أو لافتات المتاجر. قد يشكو بعض الأشخاص من تشوش الرؤية في الإضاءة الخافِتة، كما يحدث أثناء القيادة ليلاً، حتى ولو كانوا يرون بوضوح في ساعات النهار. ويُطلق على هذه الحالة حَسَر البصر الليلي.

أعراض قصر النظر ومتى تزور الطبيب؟

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احجز موعدًا طبيًا مع أحد اختصاصي طب العيون إذا لاحظت أي مؤشرات تدل على وجود مشكلات في الرؤية لدى الطفل أو إذا أبلغك أحد معلميه بوجود مشكلة محتملة.

احجز موعدًا طبيًا لنفسك، إذا لاحظت أي تغيّر في قدرتك على الرؤية، أو إذا كنت تواجه صعوبة في أداء بعض المهام، مثل القيادة، أو في حال وجدت أن ضعف نظرك يؤثر بالسلب على استمتاعك بالأنشطة المختلفة.

اطلب الرعاية الطبية الطارئة إذا حدث لك أي مما يلي:

-ظهور مفاجىء لعدد كبير من العوائم، وهي بقع سوداء أو خطوط دقيقة تحجب جزءًا من مجال الرؤية.

-ظهور ومضات ضوئية في إحدى العينين أو كلتيهما.

-ظهور ظل رمادي يشبه الستار يحجب جزءًا من مجال الرؤية أو يحجبه بالكامل.

-ظهور ظل في مجال الرؤية الخارجي أو الجانبي (الرؤية المحيطية).



كل هذه مؤشرات تحذيرية لانفصال الشبكية عن الجزء الخلفي من العين. وهي حالة طبية طارئة تحتاج إلى علاج فوري. يرتبط قصر النظر الحاد بزيادة خطر إصابة الشخص بانفصال الشبكية.

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أعراض قصر النظر و فحوصات منتظمة للعين

من الممكن أن يجهل الأطفال والبالغون، على حد سواء، وجود مشكلات أو تغيرات في الرؤية لديهم تحدث تدريجيًا.

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لذلك توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بإجراء فحوصات العين بشكل منتظم لضمان الحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

يجب أن يُجري طبيب الأطفال المسؤول عن حالة طفلك أو أي طبيب آخر فحوصات بسيطة نسبيًا للتأكد من سلامة عيني طفلك عند الولادة، وفي الفترة بين 6 أشهر و12 شهرًا، وكذلك في الفترة بين 12 شهرًا و36 شهرًا من عمره.

وفي حال الكشف عن وجود أي مشكلة، يمكن أن تُحال إلى طبيب متخصص في علاج أمراض العيون (طبيب عيون).

تعد فحوصات النظر هي فحوص تُجرى للتأكد من عدم وجود مشكلات في الرؤية. ويمكن أن يُجري فحص النظر طبيب الأطفال أو طبيب العيون أو مصحح البصر أو طبيب مُدرَب آخر. ومن ثم، تُجرى فحوصات النظر عادة في المدارس أو المراكز المجتمعية.

الأوقات الموصى بها لإجراء فحص النظر:

- مرة على الأقل في الفترة بين 3 و5 سنوات.

- قبل دخول الروضة وهذا يكون عادةً في الفترة بين 5 و6 سنوات.

- سنويًا في مرحلة الثانوية.

- إذا كشف الفحص عن وجود أي مشكلة، فستحتاج إلى حجز موعد مع أحد مصححي البصر أو أطباء العيون لإجراء فحص كامل للعين.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون البالغين الأصحاء الذين ليس لديهم مشكلات في الرؤية أو أمراض في العين إجراء فحص متكامل للعين وفقًا للجدول التالي:

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- مرة واحدة على الأقل في الفترة بين 20 و29 سنة.

- مرتان على الأقل في الفترة بين 30 و39 سنة.

- كل سنتين إلى 4 سنوات في الفترة بين 40 و54 سنة.

- كل سنة إلى 3 سنوات في الفترة بين 55 و64 سنة.

- كل سنة إلى سنتين بعد تجاوز 65 سنة.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، أو كان لديك تاريخ عائلي مع أمراض العيون أو ارتفاع ضغط الدم، أو كنت معرَّضًا لخطر الإصابة بأي أمراض وعائية أو قلبية أخرى، فستحتاج إلى إجراء فحوصات للعين على فترات متقاربة وبانتظام أكبر.

ستحتاج أيضًا إلى إجراء فحوصات بانتظام أكبر إذا كنت تستخدم نظارات رؤية أو ترتدي عدسات لاصقة أو كنت قد خضعت لجراحة تصحيح الإبصار.

سيفيدك الطبيب أو اختصاصي طب العيون الذي تتابع معه بشأن عدد المرات اللازمة لإجراء الفحص ومواعيدها.

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المصدر: مايوكلينك