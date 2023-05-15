علاجات طبيعية لمسمار القدم و الكالو 

بيروت - نادين محمد - مسمار القدم هو عبارة عن بقع سميكة صلبة من الجلد تظهر على القدمين ، عادة ما يسببها الضغط المفرط أو الاحتكاك. مسامير القدم حالة غير ضارة بشكل عام ، إلا أنها قد تكون مزعجة ، ويمكن أن تسبب الألم أو صعوبة المشي.

كيف تتخلصين من مسامير القدم في المنزل؟

هناك عدة طرق فعالة للتخلص من مسمار القدم في المنزل باستخدام علاجات بسيطة وغير مكلفة. فيما يلي بعض الطرق الفعالة:

1. نقع القدم في ماء دافئ

الصورة من موقع istockphoto

يساعد نقع قدميك في ماء دافئ لمدة 10-15 دقيقة على تليين مسمار القدم ، مما يسهل إزالته. يمكنك إضافة الملح أو الخل إلى الماء للحصول على فوائد إضافية. استخدمي حجر الخفاف أو مبرد القدم لتقشير مسمار القدم برفق بعد نقعه.

2. ضعي مرطب جيد

يساعد الحفاظ على رطوبة قدميك في منع تكوّن مشكلة المسامير ، ويمكن أن يساعد أيضًا في تليين الجلد الجاف المحيط بالمنطقة المصابة. ضعي مرطبًا كثيفًا وغنيًا على قدميك بعد النقع أو الاستحمام ، وقومي بتغطية قدميك بالجوارب لمنع الرطوبة من التطاير.

3. استخدمي مزيل مسامير القدم

تتوفر عدة أنواع من مزيلات الكالس ، مثل الكريمات والمواد مرطبة واللاصقات. تحتوي هذه المنتجات على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو اليوريا ، والتي تساعد على إذابة الجلد المتيبس. اتبعي التعليمات بعناية عند استخدام هذه المنتجات.

ما رأيك في معرفة المزيد عن علاجات منزلية لإزالة الكالو خلال ايام

4. ارتداء أحذية مريحة

الصورة من موقع istockphoto

يؤدي ارتداء الأحذية الضيقة جدًا أو الفضفاضة جدًا إلى الاحتكاك المفرط بالقدم ، مما يؤدي إلى الإصابة بمسمار القدم والكالو. اختاري الأحذية التي تناسبك جيدًا، وتجنبي ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي أو الشبشب المفتوح لفترات طويلة.

5. استخدام النعال أو الحشو

إذا كانت لديكِ منطقة معينة من قدمكِ معرضة لمسمار القدم ، فيمكنك استخدام نعل داخلي أو حشوة لتقليل الضغط والاحتكاك في تلك المنطقة. هناك العديد من أنواع النعال والحشوة المختلفة المتاحة.

6. الحفاظ على نظافة القدم

يساعد الحفاظ على نظافة قدميك وجفافهما في منع تكوّن المسمار أو الكالو. اغسلي قدميكِ بانتظام وجففيهما جيدًا بعد الاستحمام. ارتدِ جوارب نظيفة كل يوم ، و تجنبي المشي حافية القدمين.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على أسباب مسمار القدم وطرق علاجه منزلياً

الصورة من موقع istockphoto

المصدر: Health line