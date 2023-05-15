اسباب العطس المستمر

بيروت - نادين محمد - العطس مشكلة صحية شائعة جدًا لكنها ليست خطيرة، فقط يمكن اعتبارها مزعجة، علاجه يبدأ من تحديد السبب لأنه قد يختلف من شخص إلى أخر ومن بيئة إلى أخرى.

ما هو العطس؟

العطس رد فعل للجسم لا يمكن السيطرة عليه يحدث غالبًا فجأة ودون سابق إنذار. ببساطة ، العطس هو رد فعل الجسم عندما يريد طرد المهيجات من الأنف والفم.

عادة ما يعاني الشخص الذي تظهر عليه أعراض العطس المستمر من الحساسية لبعض المواد و المثيرات ، ولكن ما يؤكد عليه المتخصصون أن العطس ليست مشكلة صحية خطيرة.

أسباب العطس المستمر:

الصورة من موقع freepik

وظيفة الأنف هي تنظيف الهواء ، والتأكد من احتجاز البكتيريا والأوساخ في الطبقة المخاطية للأنف ، ويمكن لهذه المواد أن تهيج الأغشية المخاطية للأنف والحنجرة وتسبب العطس.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون الشخص الذي يعطس باستمرارمصابًا :

بالحساسية من بعض المواد مثل الغبار وحبوب اللقاح والعفن.

فيروسات الجهاز التنفسي التي تسبب نزلات البرد أو الانفلونزا، من بين مسببات العطس، هناك أكثر من 200 فيروس مختلف يمكن أن يسبب نزلات البرد. استنشاق المهيجات مثل: الغبار ، البصل الحار ، العطور ، صبغات الأقمشة. تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة والرطوبة، وربما طعام حار أو حتى ضوء ساطع.

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علاج العطس:

أفضل طريقة لتقليل العطس هي تجنب التعرض لمسببات الحساسية، في المنزل؛ استخدمي جهاز تنقية الهواء وقومي بتغيير المرشح بشكل دوري.

يفضل ألا يعيش الكلاب أو القطط في الداخل إذا كنتِ تعاني من حساسية من شعرها.

الصورة من موقع freepik

إذا كان هناك حيوان أليف، فمن الضروري قص الشعر بانتظام لتقليل ملامسته؛ اغسلي السجاد والبطانيات والوسائد تحت الماء الساخن بانتظام لقتل عث الغبار في المنزل.

إذا كانت هناك نباتات حول المنزل تحتوي على حبوب اللقاح تسبب الحساسية ، فيجب قطعها.

في حالة العطس المستمر، بدون توقف لفترة طويلة ، قد يكون من الضروري استخدام مضادات الهيستامين مثل السيتريزين ، فيكسوفينادين ، لوراتادين لكن يشترط استشارة الطبيب أولًا.

في حالة استخدام الدواء ولكن حالة العطس استمرت ولم تتحسن ، يجب على المريض أن يذهب إلى الطبيب للاختبار أو تحديد نوع مسببات الحساسية أو إجراء العلاج المناعي (شكل فعال للغاية من الحقن).

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المصدر: vinmec