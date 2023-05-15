رجيم المتكممين.. ما هو مسموح وممنوع؟

بيروت - نادين محمد - تترتب عن عملية تكميم المعدة مضاعفات خطيرة، إذا لم يقم من خضع لهذه الجراحة بالتقيد بنظام غذائي خاص تحت إشراف الطبيب المعالج. فرجيم المتكممين ليس كأي حمية غذائية ترتكز فقط على التقليل من السعرات الحرارية المتناولة، وإنما هو جدول يتم على مراحل عدة، ليتحول فيما بعد إلى أسلوب حياة يراعي حجم المعدة بعد عملية التكميم والذي يؤدي إلى التقليل من كمية الأطعمة المتناولة والشعور السريع بالشبع، هذا إضافة إلى نوعية هذه الأطعمة وقوامها.

ما هو رجيم المتكممين؟ وما الأطعمة المسموح بها والممنوع تناولها في هذا النظام الغذائي؟

النظام الغذائي قبل وبعد التكميم

الصورة عن موقع Freepik



قبل الخضوع لعملية التكميم بنحو أسبوع إلى أسبوعين، يشدد الطبيب المعالج على ضرورة اتباع نظام غذائي خاص، يعتمد على السوائل والبروتين، والابتعاد عن الكربوهيدرات من أجل تحفيز الجسم على استخدام الدهون بدلاً من السكر لإنتاج الطاقة، وبالتالي حرق الدهون، وهذا الأمر يسهل إجراء عملية التكميم.

أما لجهة النظام الغذائي بعد الجراحة، فهو يختلف من شخص إلى آخر، لذا ينبغي مناقشة تفاصيله مع الطبيب المعالج قبل الخضوع للعملية، لكنه بالمجمل يتم على 3 مراحل، كل مرحلة تتضمن أطعمة مختلفة القوام، وأخرى حديثة يتم إدخالها تدريجياً حتى تتعافى المعدة ويتمكن المريض من الانتقال إلى تناول الأطعمة الصلبة والنظام الغذائي الطويل الأمد.

المرحلة الأولى



تستمر المرحلة الأولى من رجيم المتكممين لمدة أسبوع بعد الجراحة، يكتفى خلالها بتناول السوائل الصافية فقط، كالمرق الصافي، المشروبات المنزوعة الكافيين والمشروبات الخالية من السكر، كما ينبغي شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، وذلك للحفاظ على رطوبة الجسم، التسريع من التئام الجروح للتخفيف من عوارض الغثيان والقيء. بالمقابل، يمنع على المتكمم في هذه الفترة تناول المشروبات الغازية أو تلك التي تحتوي على الكافيين، كذلك المشروبات والعصائر المحلاة.

المرحلة الثانية



بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثانية من رجيم المتكممين والتي تمتد لأسابيع عدة. في حال سمح الطبيب بالانتقال للمرحلة التالية، يجب الالتزام بالمشروبات الواردة في المرحلة الأولى مع إضافة الطعام المهروس.

في الأسبوع الأول والثاني من هذه المرحلة، يجب على المتكمم تناول ما يقارب الـ 20 غراماً من البروتين يومياً، وأن تتضمن كل وجبة ½ كوب من السائل. يمكنه أن يتناول الحساء الخفيف جداً، بما فيه الحساء الكريمي، الآيس كريم أو البودينج الخالي من السكر، العصائر المخففة، المعكرونة اللينة جداً في الحساء، الزبادي الخالي من السكر، عصير التفاح القليل السكر والمخفف بالماء، كما عليه بالمقابل تجنب السكريات والأطعمة الغنية بالدهون، مثل الزبادي الكامل الدسم، حساء الخضار ...

مع اقتراب نهاية الأسبوع الثاني وبداية الأسبوع الثالث، يبدأ المتكمم بإضافة الأطعمة الأكثر سمكاً والمهروسة إلى رجيم المتكممين، مع الاستمرار بتجنب السكر والدهون. يمكنه تناول الزبادي اليوناني، دقيق الشوفان، البطاطس المهروسة، الدجاج المهروس أو التونة المهروسة، أغذية الأطفال...

في الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية، يتضمن رجيم المتكممين الأطعمة اللينة والمهروسة، مثل البيض، اللحم المفروم، السمك، الفاصولياء، الخضراوات المطبوخة، الفواكه اللينة، الحمص وجبن القريش...

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسبوع الثاني والثالث من هذه المرحلة، ينبغي أن يتضمن رجيم المتكممين حوالي 60 إلى 80 غراماً من البروتين يومياً مع ½ كوب من السوائل في كل وجبة.

المرحلة الثالثة



خلال المرحلة الثالثة من النظام الغذائي الخاص بالمتكممين، يجب الاستمرار في تناول 60 إلى 80 غراماً من البروتين كل يوم، مثل اللحم القليل الدسم والمطهو بشكل جيد، الجبن القليل الدسم، الخضراوات المهروسة، الحساء، البيض المخفوق أو المسلوق، السمك اللين... مع الحرص على تجزئة كل وجبة إلى جزيئات صغيرة يسهل هضمها.

بالمقابل، يجب الابتعاد عن تناول السكريات، الخبز. قشور وبذور الخضار والفواكه، الأطعمة الدهنية، خاصة الزيوت والزبدة، المعكرونة البيضاء، الأرز، الخضراوات الصلبة...

المرحلة الرابعة



بعد أن يحدد الطبيب إمكانية الانتقال إلى هذه المرحلة، يستطيع المتكمم تناول الأطعمة الصلبة مع الحرص على عدم تناول قطع كبيرة، بل تجزئة الوجبة إلى قضمات صغيرة منعاً لحدوث أي مضاعفات، مثل الغثيان والاستفراغ. يشدد الطبيب على تناول 3 وجبات صغيرة يومياً ووجبتين خفيفتين صغيرتين. تتضمن هذه الوجبات الأطعمة الغنية بالبروتين في المراحل السابقة بمعدل 60 إلى 80 غراماً وكذلك الأطعمة الآتية:

الجبن القليل الدسم.

• الأسماك والخضراوات.

• اللحوم الخالية من الدهن.

• كميات صغيرة من الفاكهة.

بالمقابل، ينبغي تجنب الخبز، الحبوب، السكريات، الأطعمة المقلية، الأطعمة المعلبة، رقائق البطاطس، المشروبات الغازية والأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

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نصائح غذائية بعد عملية التكميم

الصورة عن موقع Freepik



ينصح الأطباء خلال رجيم المتكممين أو بعد إجراء عملية التكميم بشكل عام بالتقيد بهذه الإرشادات، تجنباً لحدوث أي مضاعفات محتملة، وهي كالتالي:

• تناول حوالي 1800 مليلتر من السوائل يومياً لتجنب الجفاف.

• شرب السوائل بين الوجبات وليس مع الوجبات، إذ يجب الانتظار ½ ساعة بعد الانتهاء من تناول الطعام لتناول الماء أو السوائل، كما ينبغي تجنب الشرب قبل ½ ساعة من موعد الوجبة.

• تناول الطعام والمشروبات ببطء منعاً لحدوث ما يعرف بمتلازمة الإغراق Dumping Syndrome التي تحدث عند دخول الأطعمة والمشروبات إلى الأمعاء الدقيقة بسرعة وبكميات أكبر من المعتاد، ما يؤدي إلى حدوث العوارض التالية، وهي الغثيان، القيء، الدوار، التعرق والإسهال.

• مضغ الطعام جيداً.

• تناول كميات صغيرة من الطعام كل 3 إلى 4 ساعات، وذلك لعدم قدرة المتكمم على تناول ما يكفي من الطعام في وجبة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن رجيم المتكممين ينبغي أن يكون تحت إشراف الطبيب المعالج في جميع مراحله، كما يجب على المتكمم مراجعته فوراً في حال الإصابة بأي عارض.

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