شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للحفاظ على سلامة طفلك عند اللعب في الهواء الطلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللعب في الهواء الطلق ضروري لنمو طفلك الصحي.، حيث يساعدهم في تطوير جسم وعقل قويين، يعني اللعب في الهواء الطلق أن لديهم مساحة أكبر للقفز والجري والتسلق، مما يسمح لهم باختبار حدودهم وتعلم مهارات جديدة واستكشاف المخاطر.

أظهرت الأبحاث أيضًا أن التعرض للطبيعة يحفز الإبداع ومهارات حل المشكلات لدى الأطفال، في حين أن الوقت في الهواء الطلق يوفر العديد من الفوائد للأطفال، فإن اللعب في الهواء الطلق يعرضهم أيضًا للمخاطر المحتملة المرتبطة بالتعرض للشمس والحرارة والجراثيم والحشرات ، فضلاً عن الإصابة العرضية.

كيف تحافظ على سلامة أطفالك وصحتهم أثناء اللعب بالخارج؟ فيما يلي بعض الطرق حسب موقع " healthsite"، التي اقترحها مركز السيطرة على الأمراض CDC لجعل أطفالك خارج أوقات اللعب يتمتعون بصحة جيدة وآمن:

احمهم من الشمس والحرارة

شجع الأطفال على اللعب في الظل لحمايتهم من حروق الشمس، إذا كان الجو حارًا ومشمسًا بالخارج، فالبسهم ملابس واقية من الشمس ، واجعلهم يرتدون قبعات واسعة الحواف ونظارات شمسية، إذا كان طفلك أكبر من 6 أشهر ، يوصي بوضع واقي من الشمس مع عامل حماية من الشمس 15 على أي جلد مكشوف ، قبل 30 دقيقة على الأقل من إرساله للخارج.

تأكد من أنهم يشربون الكثير من السوائل

عندما يكون الجو حارًا في الخارج، يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يشربون الكثير من السوائل مثل الماء للحفاظ على برودتهم وترطيبهم، شجعهم على أخذ فترات راحة أثناء الأنشطة الخارجية لشرب الماء وإعادة وضع واقي الشمس لا تسمح لهم بشرب المشروبات الباردة حقًا أو المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر.

تجنب وقت اللعب عندما تكون أشعة الشمس أقوى

مقارنة بالبالغين، فإن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجفاف وهم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحرارة، في أيام الصيف، تجنب الأنشطة الخارجية للأطفال عندما تكون أشعة الشمس أقوى، من وقت متأخر من الصباح إلى منتصف بعد الظهر (بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً)

احمهم من الحشرات

لحماية الأطفال من لدغات الحشرات (البعوض والقراد والبراغيث والذباب) أثناء الأنشطة في الهواء الطلق، يوصى بأن يقوم الآباء أو مقدمو الرعاية بتطبيق طارد الحشرات (المعتمدة للأطفال) على جلدهم المكشوف، ألبسهم ملابس تغطي أذرعهم وأرجلهم.

ابقهم بعيدًا عن الخطورة

اللعب بالخارج في الملعب يعني زيادة خطر التعرض للإصابات، تأكد من أنهم يستخدمون المعدات المناسبة لسنهم، إبعاد الأطفال عن الحيوانات الضالة أو البرية. ابحث عن جذوع الأشجار أو الصخور في منطقة اللعب التي يمكن أن تصيب الأطفال.