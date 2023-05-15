شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب بالصداع في نفس الوقت كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الصداع كل يوم سيلاحظون أن الألم يبدأ في معظم الأوقات في نفس الوقت من اليوم، وفقًا لخبراء الصحة، فإن هذه الأنواع من الصداع ، المعروفة باسم الصداع العنقودي ، تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم وتتسبب في حالات مؤلمة عرضية ، والتي تتجاوز أحيانًا مستويات التحمل.

يُعرف أيضًا باسم الهستامين ، أو الصداع النصفي الأحمر ، والصداع الذي يحدث عادة في نفس الوقت من اليوم شائع بين كل من الرجال والنساء وعادة ما يصيب الأشخاص في سن المراهقة أو في منتصف العمر.

ما أسباب ظهور الصداع العنقودي في نفس الوقت؟

حسب دراسة نشرت في موقع " healthsite"، هناك علاقة قوية بين إيقاع الجسم اليومي والصداع، يقول الباحثون أنه مرتبط بـالكورتيزول والميلاتونين- نوعان من الهرمونات التي تؤثر على النوم.

وجد الباحثون أن حوالي 71 % من المشاركين عانوا من صداع عنقودي متكرر في الساعات المتأخرة من الليل أو في وقت مبكر من الصباح ، مما يشير إلى أنهم مرتبطون بساعة الجسم الداخلية

كيف يمكن للنوم أن يسبب الصداع؟

وفقًا للأطباء، فإن الصداع العنقودي ناتج عن ألم حاد في جانب واحد في الرأس لا يطاق ويمكن أن يحدث إما مرة واحدة أو سبع إلى ثماني مرات على الأقل في اليوم ، ولكن في الغالب في منتصف الليل.

يعاني الكثير من الأشخاص الذين يصابون بالصداع بعد الاستيقاظ في الصباح من مستويات أعلى من الكورتيزول ومستويات أقل من الميلاتونين ، مما يؤدي إلى اضطراب مواعيد نومهم بشكل شبه يومي. وبما أن كلا من الكورتيزول والميلاتونين لهما دورات معاكسة ، فإن عدم توازنهما يمكن أن يسبب النعاس أثناء النهار وفقدان التركيز واليقظة والصداع.

بصرف النظر عن ذلك ، يقول الأطباء إن النشاط البدني والإجهاد وزيادة تناول الكافيين يمكن أن يؤثر أيضًا على هذين الهرمونين المهمين في الساعة البيولوجية.

طرق لتحسين النوم وتقليل الصداع

إذا كنت تعاني من مشكلة الصداع في نفس الوقت كل يوم ، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لتحسين جودة نومك:

نسق مواعيد وجباتك

من المهم تناول العشاء قبل 2-3 ساعات على الأقل من موعد نومك والحفاظ على ذلك كل يوم.

التعرض لضوء الصباح

إن التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د الطبيعي مهم للغاية. لذا تأكد من الجلوس في الشمس لبعض الوقت بعد الاستيقاظ

تقليل وقت النظر إلى الشاشة

قبل أن تضرب السرير ، تأكد من عدم مشاهدة التلفاز ، أو هاتفك لفترة طويلة حيث يمكن أن يؤدي التعرض الطويل إلى تعطيل جودة النوم أثناء الليل.

رتب بيئة نوم مثالية

تأكد من أن غرفة نومك هادئة ومظلمة ومريحة ودرجة حرارة مريحة

تجنب القهوة

تجنب تناول الكافيين أثناء النوم