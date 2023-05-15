شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى أسباب تغير لون أسنان طفلك وكيفية معالجتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء أكان شخصًا بالغًا أم طفلًا ، فإن الأسنان البيضاء هي شيء نحب أن يكون لدينا، ولكن هناك أوقات يتغير فيها لون أسناننا ، بسبب ما نأكله ونشربه، قد تجد أن أسنان طفلك قد أصبحت أغمق مما يجب أن تكون عليه، يحدث تغير لون الأسنان عند الأطفال لأسباب عديدة، من أكثرها وضوحًا عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح، وإليك الأسباب الأخرى وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الأسباب التي تؤدي إلى تغير لون الأسنان عند الأطفال:

• ضعف نظافة الفم

• التجاويف

• بقع الفلورايد

• بقع مكملات الحديد

أسنان الطفل أو الأسنان الأولية أكثر بياضًا مقارنة بأسنان البالغين ، لعدة أسباب يمكن أن تفقد لونها. في بعض الأحيان ، لا تزول البقع حتى بعد تنظيف أسنانهم بالفرشاة.

1. استخدام الأدوية

قد يأخذ طفلك دواءً أو مكملات من أجل نموه العام، تحتوي هذه الأدوية على الحديد أو الفيتامينات التي قد تؤدي إلى تلطيخ الأسنان.

2. ضعف المينا

هناك أوقات يكون فيها عيب في تكوين المينا، إنها الطبقة الخارجية للسن ، ويمكن أن تؤدي هذه العيوب إلى تلطيخ الأسنان.

3. الفلوريد المفرط

يعيد الماء المفلور في أغذية الأطفال أو التركيبة من ظهور الخطوط البيضاء الباهتة في أسنان الطفل.

ما هو الوقت الذي يستغرقه السن للعودة إلى اللون الطبيعي؟

أنت لا تريد أن يبقى طفلك طويلاً مع أسنان مشوهة ، لكن لا يوجد جدول زمني للتعافي. ومع ذلك ، إذا تم الحفاظ على نظافة الفم واكتشاف المشاكل ، فيمكن أن تعود الأسنان المبكرة إلى اللون الطبيعي في غضون 6 إلى 8 أشهر.

علاجات الأسنان المشوهةللتأكد من أن طفلك ليس لديه أي أسنان مشوهة أو ملطخة ، يمكنك الذهاب للعلاجات التالية:

• علاج الأسنان ضروري للبقع بسبب التجاويف وسوء نظافة الفم.

• تحتاج بقع الفلورايد إلى تصحيح تجميلي شامل.

• البقع بسبب مكملات الحديد تتحلل في غضون عام

• التحجيم والتلميع.

• الترميمات الجمالية.

نصائح يمكن للأطفال اتباعها لنظافة الأسنان

• اطلبي من طفلك أن يغسل أسنانه بالفرشاة مرتين في اليوم دون أن يفشل

• استخدام معجون أسنان خاص مصمم للأطفال ويمكن استخدامه لمنع التسوس

• اصطحابه في زيارات منتظمة للأسنان.