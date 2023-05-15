شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: أصحاب السمنة هم أكثر عرضة لرائحة الجسم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفرز الجسم روائح يمكن التخلص منها في كثير من الأحيان بالاستحمام أو مزيل العرق أو العطر. لكن عندما تكون الروائح كريهة، فإن هذا قد يكون مصدر قلق لأي شخص يعاني منها.وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن البريطاني .

وقالت الدكتورة جوليا جيريني، خبيرة تغذية ،إن أسوأ شيء يمكنك فعله عندما تلاحظ رائحة كريهة عليك هو تجاهلها ، مشيرة بان عدم علاج الروائح الكريهة بالجسم تتسبب في اضرار صحية بالغة، فيجب علاجها بأسرع وقت .

الأسباب التي تودي لروائح الجسم المختلفة: 1.السمنة

قالت الدكتور صوفي نيوتن اخصائي تغذية ،إن الأشخاص الذين يعانون من زيادة السمنة هم أكثر عرضة لرائحة الجسم السيئة، وذلك لأن الذين يعانون من زيادة الوزن غالبا ما يكون لديهم طيات في جلدهم، وهي أرض خصبة لتكاثر البكتيريا.

ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية الخطيرة بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني والسرطان والسكتة الدماغية.

2. مرض السكري

وأوضحت الاخضائية أنه إذا كنت مصابا بمرض السكري، فإن التغيير في رائحة الجسم يمكن أن يكون علامة على الحماض الكيتوني المرتبط بمرض السكري، والذي يمكن أن يصدر رائحة حلوة تشبه رائحة الفواكه.

3. أمراض الكبد

قالت الدكتورة صوفي إن الذين يعانون من أمراض الكبد يمكن أن تنبعث منهم رائحة كريهة،ويمكن أن يعاني المصابون من التعرق المفرط ورائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد.