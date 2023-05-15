شكرا لقرائتكم خبر عن من حب الشباب إلى مكافحة الشيخوخة.. فوائد استخدام الزيوت المعصورة على البارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، غالبًا ما نجد أنفسنا نبحث عن هذا الإكسير الذي يمكنه معالجة العديد من المشكلات بفعالية، قد لا تنظر إلى أبعد من الزيوت المعصورة على البارد - القوى الطبيعية والمغذية المشتقة من البذور والفواكه، فهي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية والأحماض الدهنية التي يمكن أن توفر لبشرتك عددًا كبيرًا من الفوائد.

من علاج حب الشباب إلى مكافحة علامات الشيخوخة، إليك فوائد استخدام الزيوت المعصورة على البارد وكيفية إضافتها إلى روتين العناية بالبشرة.

ما هي الزيوت المعصورة على البارد؟

يتم استخلاص الزيوت المعصورة على البارد بطريقة تنطوي على الحد الأدنى من الحرارة ، مما يضمن الحفاظ على العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في المكونات الخام. ينتج عن عملية الاستخراج اللطيفة هذه زيوت غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية ، مما يجعلها مفيدة للغاية للبشرة.

فوائد الزيوت المعصورة على البارد على البشرة محاربة حب الشباب

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" يحدث ظهور حب الشباب بسبب زيادة إفراز الدهون في بشرتك. هل تتساءل كيف يمكن للزيت أن يساعدك في علاج حب الشباب؟ خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن وضع الزيت على البشرة المعرضة لحب الشباب يمكن أن يساعد في موازنة إنتاج الزيت وتهدئة الالتهاب، تمتلك الزيوت المعصورة على البارد مثل زيت شجرة الشاي وزيت الجوجوبا وزيت بذور ثمر الورد خواصًا مضادة للبكتيريا تحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب.

الترطيب

البشرة الجافة معرضة لمجموعة من المشاكل، بما في ذلك البهتان والخطوط الدقيقة والتقشر، تعمل الزيوت المعصورة على البارد مثل زيت الأرجان وزيت الأفوكادو وزيت المارولا على عجائب في حبس الرطوبة وتحسين مستويات ترطيب البشرة، يتم امتصاص هذه الزيوت بسهولة ، وتوفر تغذية عميقة وتترك بشرتك ناعمة ونضرة ومتألقة.

مكافحة الشيخوخة

مع تقدمنا ​​في العمر، تخضع بشرتنا لتغييرات مختلفة، بما في ذلك ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وفقدان المرونة، زيت بذور ثمر الورد وزيت زهرة الربيع المسائية وزيت بذور الرمان غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية، تساعد هذه المكونات في تعزيز إنتاج الكولاجين، وتحسين مرونة الجلد، والحماية من الجذور الحرة، وبالتالي تقليل علامات الشيخوخة وإعطاء بشرتك توهجًا شابًا.

تهدئة الحساسية

تتطلب البشرة الحساسة عناية لطيفة ، وتوفر الزيوت المعصورة على البارد تأثيرًا مهدئًا، تمتلك الزيوت مثل زيت البابونج وزيت الآذريون وزيت اللوز خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الاحمرار والتهيج والحكة، أنها تشكل حاجزًا وقائيًا على الجلد ، مما يسمح لها بالشفاء واستعادة توازنها الطبيعي.

كيفية دمج الزيوت المعصورة على البارد في روتينك للعناية بالبشرة التطهير

استخدم منظفًا مملوءًا بزيوت مضغوطة على البارد لإزالة الشوائب بلطف مع الحفاظ على حاجز الرطوبة الطبيعي للبشرة.

الترطيب

بعد التنظيف، ضعي بضع قطرات من الزيت المعصور على البارد على بشرة رطبة، قم بتدليكه بحركات تصاعدية لطيفة، مما يسمح للزيت بالتغلغل بعمق وتغذية بشرتك.

لمخاوف محددة ، مثل حب الشباب أو فرط التصبغ، استخدم الزيوت المستهدفة المضغوطة على البارد كعلاج موضعي أو امزجها مع المرطب للحصول على دفعة إضافية.