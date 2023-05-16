شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 5 أطعمة تؤثر على "المناعة" بشكل سلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظام المناعة القوي أمر بالغ الأهمية للبقاء بصحة جيدة. والنوم السليم والتمارين الرياضية والتغذية الجيدة ضرورية لجهاز المناعة.و سيؤدي العجز في دورة النوم والتكيف مع نمط الحياة المستقرة وتناول الأطعمة غير الصحية إلى إضعاف جهاز المناعة. وفي أوقات الاختبار مثل الوباء ، من الضروري تقوية جهاز المناعة بالابتعاد عن أسوأ الأطعمة المناعية. وعندما يكون جهاز المناعة قويًا ، فإنه يقيد الجسم من التعرض بسهولة للإصابة بالمرض ويحارب الفيروسات مثل المحارب القوي أثناء المرض، وفقا لما نشره موقع healthifyme

تأتي التغذية بالفعل في الصورة كعامل مهم عندما تكون قوة أو ضعف جهاز المناعة موضع تساؤل. الأمر متروك للناس للحفاظ على نمط حياة صحي من خلال استهلاك أغذية عضوية كاملة خالية من المواد المضافة والمواد الكيميائية. يساعد هذا الطعام في تغذية الجسم ويدعم جهاز المناعة حقًا بدون سموم. اختر الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك عن طريق تجنب أسوأ الأطعمة المناعية واعتماد أسلوب حياة صحي.

العلاقة بين الغذاء والمناعة

قد لا يكون الناس على دراية كبيرة ، لكن الأطعمة الانتقائية ذات القيمة الغذائية المنخفضة يمكن أن تعيق نظام المناعة لديهم.و الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وتتكون من السكر والدهون المشبعة والملح الزائد لها دور في خفض قدرات جهاز المناعة. وبالتالي ، من الضروري الحفاظ على مسافة آمنة من أسوأ الأطعمة المناعية لعيش حياة صحية.

الأطعمة التي تؤثر على جهاز المناعة بشكل سلبى 1. مشروبات الطاقة والصودا

جميع أنواع المشروبات مثل الصودا والشاي المحلى ومشروبات الطاقة والعصائر وخاصة المشروبات الكحولية هي بعض من أسوأ الأطعمة المناعية. لها تأثير سلبي جدًا على أجسامنا ، وتجنبها من مصلحة صحتنا. وتعمل هذه المشروبات على تعزيز إنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول ورفع مستويات السكر في الدم بينما تتداخل مع عمل الأنسولين، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة.

2. الأطعمة السكرية

السكر الأبيض أو السكر المكرر يضران بشدة بجهاز المناعة لدينا. جميع الحلويات الشهية والشوكولاتة والكعك والخبز والكعك والبسكويت والحلويات الأخرى مليئة بالسكر الأبيض. حاول التخلص من هذا السكر الأبيض من نظامك الغذائي وابحث عن بدائل صحية مثل الجاجري والعسل وسكر جوز الهند وشراب القيقب وما إلى ذلك. هذه المواد الغذائية لها سعرات حرارية متساوية ولكنها بلا شك أكثر صحة من السكر الأبيض. يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الحلوى أو الشوكولاتة إلى حدوث طفح في مسارات المناعة.

3. الأطعمة المقلية

وفقًا للدراسات ، تعتبر الأطعمة المقلية من أسوأ الأطعمة المناعية. إنها مليئة بالدهون ، وتزيد من نسبة الكوليسترول الضار. لديهم أيضًا القدرة على إثارة الالتهاب وهو هجوم تلقائي على جهاز المناعة. يمكن أن يساعد التخلص من هذا العنصر الغذائي المناعي الأسوأ في استعادة آلية الدفاع الطبيعية للجسم. بالإضافة إلى ذلك ، تتراكم الأطعمة المقلية كثيرًا من مادة الأكريلاميد ، وهي مادة مسرطنة خطيرة. المادة المسرطنة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

4. اللحوم الحمراء

سواء كان ذلك من لحم البقرأو لحم الضأن - كلهم ​​يتسببون في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بمستوياته العالية من الدهون المشبعة. إذا كنت تأكلها بانتظام وبكميات كبيرة ، فإنها تضر بشكل كبير بجهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يسبب ضررًا لصحة القلب. من المعروف أن اللحوم الحمراء تثير ردود فعل خطيرة لإضعاف جهاز المناعة. يحدث ذلك بسبب السكر الطبيعي الموجود في اللحوم الحمراء والذي يجد الجسم أنه يستحيل هضمه، يثير السكر العديد من المشكلات الصحية الأخرى ، مع زيادة خطر الإصابة بالسرطان كأحد أهمها. ومع ذلك ، تحتوي اللحوم الحمراء أيضًا على العديد من العناصر الغذائية. الحيلة هي تناولها باعتدال. كما أن طريقة الطهي تؤثر على قيمتها الغذائية.

5. الأطعمة المعبأة

تحتوي العديد من الأطعمة المصنفة على أنها منتجات "طبيعية" على كميات هائلة من السكريات المكررة والكربوهيدرات والنكهات المخفية. من ناحية أخرى ، تشتمل الأطعمة المصنعة مثل الحبوب والخبز على سكر قمع للمناعة. هو أي طعام يأتي في عبوات ، ويحتوي على أكثر من مكون وتم طهيه وتعديله ميكانيكياً. يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة المعبأة إلى تهيج مزمن في الجسم ، كما أنه يحتوي على سموم مع عدم وجود مكاسب غذائية محتملة. إنه يعني فقط ضعف الصحة وضعف جهاز المناعة بسبب مكونات مثل الدقيق الأبيض والمواد الحافظة والمواد المضافة التي تحتوي على سعرات حرارية أكثر ومغذيات أقل. علاوة على ذلك، فإنه يؤدي إلى الالتهاب ومقاومة الأنسولين وزيادة الوزن.