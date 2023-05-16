شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن إدمان الشوكولاتة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الشوكولاتة واحدة من أكثر الأطعمة التي تشتهر في العالم، وفقًا للبحث.. هناك بعض الأفراد الذين يدعون أنهم مدمنون على الشوكولاتة، لكن هل هذا حقيقة واقعة، وهل يمكن تصنيف الشوكولاتة على أنها مادة مسببة للإدمان نظرا لحجم التغيرات التي تحدث للدماغ بعد تناولها وفقا لما نشره موقع healthifyme

يحفز الكاكاو، المكون الرئيسي في الشوكولاتة ، إنتاج الإندورفين والدوبامين في الدماغ، والذي يتفاعل مع مستقبلات الدماغ ليجعلنا نشعر بالسعادة. نظرًا لأن مذاقه لذيذ جدًا، فإنه يحسن مزاجنا ويخلق إحساسًا بالمتعة. ليس من المستغرب أننا عندما نشعر بالاكتئاب ، نتوق إلى الشوكولاتة.

كما أنه يحتوي على مادة كيميائية تغير طريقة عمل الدماغ. وينتج عن ذلك تغيرات في المزاج أو الوعي أو الأفكار أو المشاعر أو السلوك تسمى المؤثرات العقلية والتي قد تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب. وفي كل مرة تستهلك فيها الشوكولاتة ، تحصل على مكونات طبيعية تولد مشاعر تشبه الوقوع في الحب.

وتحتوي الشوكولاتة على مركبين رئيسيين: الثيوبرومين والكافيين ، مما يمنحها طعمًا مريرًا ويساعدنا في زيادة مستويات السيروتونين لدينا (إنها مادة كيميائية جيدة تجعلك أكثر تركيزًا ، وآمنًا عاطفيًا ، وسعادة ، وهدوءًا) ، مما يحسن لدينا مزاج. الثيوبرومين ، المعروف أيضًا باسم xantheose ، وهو مركب موجود أساسًا في نبات الكاكاو ، ولكن أيضًا بمستوى أقل في أوراق الشاي وجوز الكولا. في حين أن الكافيين يعمل عن طريق منع الأدينوزين من الالتصاق بمستقبل الأدينوزين A1 ، وبالتالي زيادة إطلاق الناقل العصبي أستيل كولين. و تشتهي النساء الشوكولاتة أثناء فترة الحيض، و هذا يرجع إلى حقيقة أن مستويات السيروتونين لديهم تنخفض عندما تعاني المرأة من متلازمة ما قبل الحيض (PMS) والشوكولاتة تساعد الناس على الشعور بالسعادة من خلال زيادة مستويات السيروتونين.

نتيجة لذلك ، عندما نتذوق الشوكولاتة ، تنقل براعم التذوق لدينا اتصالًا كيميائيًا إلى عقولنا. هذا لا يُعلم دماغنا فقط أننا قد تناولنا شيئًا حلوًا ، ولكنه يتسبب أيضًا في إفراز الهرمونات المرتبطة بالمكافأة والمتعة.

تميل أنواع الشوكولاتة الأكثر إدمانًا إلى تلك التي تحتوي على أعلى مستويات السكر والدهون. توجد عادة في الحليب والشوكولاتة البيضاء. يحتوي هذان النوعان من الشوكولاتة على نسبة عالية من السكر والحليب ، مما يحفز الدماغ على إطلاق موجة من الناقلات العصبية التي تبعث على الشعور بالسعادة مثل الدوبامين ، وهو ناقل عصبي ينتج في الدماغ. إنه بمثابة "مركز مكافأة" ويشارك في العديد من الأنشطة الجسدية ، بما في ذلك الذاكرة والحركة والتحفيز والمزاج والانتباه.