شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة يجب نقعها قبل الأكل.. منها البقوليات والشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقع طريقة تقليدية لتحضير الطعام تم استخدامها لعدة قرون في العديد من الثقافات حول العالم، يمكن أن يكون لنقع الأطعمة قبل الطهي أو الأكل فوائد عديدة ، بما في ذلك تحسين الهضم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية وتقليل مستويات مضادات المغذيات.

في هذه المقالة سوف نناقش بعض الأطعمة التي يفضل نقعها قبل الأكل وفقا لموقع " onlymyhealth".

الأطعمة التي يجب نقعها قبل الأكل 1. البقوليات

البقوليات هي غذاء أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية، بما في ذلك الأنظمة الغذائية النباتية والنباتية. إنها مصدر كبير للبروتين والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ومع ذلك ، تحتوي البقوليات أيضًا على مضادات المغذيات ، مثل حمض الفيتيك ، الذي يمكن أن يرتبط بالمعادن ويقلل من امتصاصها في الجسم، يمكن أن يساعد نقع البقوليات طوال الليل في تقليل مستويات مضادات المغذيات وجعلها أكثر قابلية للهضم. يمكن أن يقلل أيضًا من وقت الطهي ويجعل البقول أسهل في الطهي.

لنقع البقوليات، اشطفها جيدًا ثم انقعها في الماء لمدة 8-12 ساعة على الأقل. صفي الماء واشطفه قبل الطهي.

2. المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور مصدرًا رائعًا للدهون الصحية والبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، ومع ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على مثبطات الإنزيم وحمض الفيتيك ، مما قد يجعل هضمها صعبًا ويقلل من امتصاص العناصر الغذائية. يمكن أن يساعد نقع المكسرات والبذور في تقليل مستويات مضادات المغذيات هذه وجعلها أكثر قابلية للهضم.

لنقع المكسرات والبذور ، اشطفها جيدًا ثم انقعها في الماء لمدة 6-8 ساعات على الأقل. صفي الماء واشطفه قبل الأكل.

3. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مصدر ممتاز للألياف والفيتامينات والمعادن، ومع ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على حمض الفيتيك ، الذي يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية ويجعل هضمها صعبًا. يمكن أن يساعد نقع الحبوب الكاملة في تقليل مستويات حمض الفيتيك وجعلها أكثر قابلية للهضم.

لنقع الحبوب الكاملة، اشطفها جيدًا ثم انقعها في الماء لمدة 8-12 ساعة على الأقل. صفي الماء واشطفه قبل الطهي.

4. الكينوا

الكينوا غذاء خارق غني بالبروتينات والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. ومع ذلك ، فإنه يحتوي أيضًا على مادة الصابونين ، التي يمكن أن تسبب اضطرابًا في المعدة وتقليل امتصاص العناصر الغذائية. يمكن أن يساعد نقع الكينوا في تقليل مستويات السابونين وجعله أكثر قابلية للهضم.

لنقع الكينوا، اشطفها جيدًا ثم انقعها في الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل. صفي الماء واشطفه قبل الطهي.

5. الأرز

الأرز هو غذاء أساسي في العديد من الثقافات حول العالم. ومع ذلك ، فإنه يحتوي أيضًا على حمض الفيتيك ، والذي يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية ويجعل من الصعب هضمها. يمكن أن يساعد نقع الأرز في تقليل مستويات حمض الفيتيك وجعله أكثر قابلية للهضم.

لنقع الأرز، اشطفه جيدًا ثم انقعه في الماء لمدة 30 دقيقة على الأقل. صفي الماء واشطفه قبل الطهي.

6. الشوفان

الشوفان مصدر كبير للألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى. ومع ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على حمض الفيتيك ، الذي يمكن أن يقلل من امتصاص العناصر الغذائية ويجعل هضمها صعبًا. يمكن أن يساعد نقع الشوفان في تقليل مستويات حمض الفيتيك وجعله أكثر قابلية للهضم.

لنقع الشوفان، اشطفه جيدًا ثم انقعه في الماء لمدة 8-12 ساعة على الأقل. صفي الماء واشطفه قبل الطهي.

يمكن أن يكون لنقع الأطعمة قبل الطهي أو الأكل فوائد عديدة ، بما في ذلك تحسين الهضم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية وتقليل مستويات مضادات المغذيات.