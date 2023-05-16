أيهما أكثر فائدة.. تناول البروتين من المكملات أم المصادر الطبيعية

بيروت - نادين محمد - يمد البروتين الجسم بالأحماض الأمينية الأساسية والحيوية اللازمة لنمو الخلايا. هناك فرق بين الحصول على البروتين من مكملات البروتين و المصادر الطبيعية.

أحد المكونات الرئيسية اللازمة للجسم هو البروتين، فهو المكون اللازم لنمو الخلايا. الكمية الموصى بها تختلف من شخص إلى آخر وتعتمد هذه الكمية على عوامل مثل الجنس والوزن والعمر والنشاط الرياضي.

بالنسبة للبالغين ، تتراوح كمية البروتين الموصى بها يوميا بين 46-63 جرامًا ، بينما يتراوح تناوله للنساء الحوامل والمرضعات حوالي 65 جرامًا.

أيهما أفضل.. مكملات البروتين مقابل المصادر الطبيعية

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المصادر الطبيعية

يتكون البروتين من الأحماض الأمينية. يوجد 20 حمض أميني. ومع ذلك ، فإن الجسم غير قادر على إنتاج ثمانية منهم. لذلك ، يجب الحصول على هذه الأحماض الأمينية من مصادر خارجية. هذه تسمى الأحماض الأمينية الأساسية.

1. البروتين الحيواني

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هذا البروتين يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الثمانية. اللحوم التي تتغذى على العشب ، كما أن البيض والأسماك التي يتم اصطيادها، تحسن التوازن الهرموني.

ما رأيك في معرفة المزيد عن لهذه الأسباب عليك الإبتعاد عن تناول البنادول والمكملات الغذائية!

2. البروتين النباتي

* تحتوي بعض الأطعمة مثل السبيرولينا والقنب وفول الصويا والكينوا والعدس والحنطة السوداء على جميع الأحماض الأمينية الثمانية وتسمى بروتين كامل.

* يجب دمج البروتينات غير المكتملة مع البروتينات النباتية الأخرى للحصول على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. ومن أمثلة هذا النوع من البروتين الأرز البني والبازلاء والفول والحمص والطحينة.

هناك بعض السلبيات للبروتينات النباتية لأنها تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات ومضادات التي يمكن أن تمنع امتصاص العناصر الغذائية وتسبب آثارًا جانبية. تشمل الأمثلة على هذه المكونات حمض الفايتك ، وحمض الأكسالات أو الأكساليك ، والجيتروجين ، والليكتين.



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مساحيق أو مكملات البروتين

يتوفر البروتين أيضًا على شكل بودرة أو ألواح تمنح جسمك دفعة فورية من البروتين.

يمكن تناول مسحوق البروتين إذا شعرت أن تناولك للبروتين من نظام غذائي طبيعي غير كافٍ.

غير النباتيين لا يحتاجوا تناول مكملات البروتين حيث يمكنهم الحصول على كمية كافية من اللحوم. لكن النباتيين ، يحب أن يتناولوا مكملات البروتين لأن المصادر الطبيعية للبروتين وحدها ليست كافية.

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تحذير: يرجى عدم تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب أو أخصائي تغذية.

المصدر: Health line