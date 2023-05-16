بيروت - نادين محمد - مرض بورغر هو مرض نادر يوجد غالبًا لدى المدخنين، حيث تلتهب الأوعية الدموية في الساقين والذراعين والقدمين واليدين، مما يؤدي إلى صعوبة تدفق الدم من خلالها نتيجة لذلك، يمكن أن يكون لديك أنسجة مؤلمة ومتضررة تبدأ من أصابع يديك وقدميك وتنتشر إلى ذراعيك وساقيك.

قد تؤدي الجلطات إلى تفاقم المشكلة، مما يؤدي إلى الألم وتلف الأنسجة، ويعد الإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لتحسين الأعراض.

أعراض مرض بورغر

تشمل العلامات المبكرة لمرض بورغر ألمًا شديدًا في ساقيك وذراعيك، ويحدث هذا الألم عندما يستريح جسمك.

تتطور أعراض مرض بورغر ببطء بمرور الوقت وتشمل الأعراض:

ألم اليد أو القدم (شعور بالحرقان أو الوخز).

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تقرحات في أصابع القدم أو الأصابع.

ألم الكاحل أو القدم أو الساق عند المشي.

تغير لون البشرة أو نسيجها.

تشنجات العضلات.

جلطات دموية في الأوعية الدموية.

أصابع حمراء أو زرقاء أو شاحبة.

برودة أو خدر في القدمين أو اليدين.

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الغرغرينا.

تقرحات بالجلد.

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أسباب مرض بورغر

سبب مرض بورغر غير معروف، لكن يعتقد العلماء أن شيئًا ما في التبغ يؤذي بطانة الأوعية الدموية لأن معظم المصابين بمرض بورغر يستخدمون التبغ.

أيضاً قد تجعلك جيناتك أكثر عرضة للإصابة بمرض بورغر؛ حيث يعتقد بعض العلماء أنه أحد أمراض المناعة الذاتية.

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مضاعفات مرض بورغر

تتضمن المضاعفات النادرة لمرض بورغر ما يلي:

سكتة دماغية.

نوبة قلبية.

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بتر أصابع اليدين والقدمين.

مشاكل في الأوعية الدموية في الأمعاء.

مشاكل في جهازك العصبي.

علاج مرض بورغر

لا يوجد علاج لمرض بورغر، ولكن التوقف عن استخدام التبغ والنيكوتين هو أفضل طريقة لمنع تفاقم مرض بورغر.

يوصي الطبيب أيضًا بتجنب التدخين السلبي كما يمكن أن يزداد المرض سوءًا حتى إذا كنت تدخن سيجارة واحدة فقط كل يوم.

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عندما يتوقف الأشخاص المصابون بمرض بورغر عن التدخين، تتحسن أعراضهم عادةً كما يمكن أن تساعد الأدوية المحددة في علاج أعراض مرض بورغر بما في ذلك:

موسعات الأوعية الدموية، مثل حاصرات قنوات الكالسيوم، لتحسين تدفق الدم.

أدوية لمنع الالتهاب.

المسكنات للمساعدة في التئام الآلام والقرحة.

مضادات التخثر لمنع تجلط الدم.

المضادات الحيوية للقرحة.

أيضاً قد يؤدي بتر الإصبع أو القدم إلى التورم أو الألم أو العدوى.

كيف يمكنني تقليل مخاطر إصابتي بمرض بورغر؟

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لتجنب الإصابة بمرض بورغر، لا تدخن أو تستخدم التبغ من أي نوع. يجب تجنب النيكوتين أيضًا.

نظرًا لعدم وجود علاج لمرض بورغر، ستستمر الأعراض في الظهور طوال فترة التدخين. ستحتاجين أيضًا إلى الأدوية وربما العمليات الجراحية. ولكن إذا أقلعت عن التدخين، يمكنك تحسين أعراضك.

إذا ساءت حالتك حقًا، فقد يحتاج مزودك إلى إزالة واحد أو أكثر من أصابع قدمك أو أصابعك.

ما هي مدة استمرار مرض بورغر؟

تستمر الأعراض من أسبوع إلى أربعة أسابيع في كل مرة، لكنها عادة ما تعود.

يعتبر الإقلاع عن جميع منتجات التبغ والنيكوتين أفضل طريقة للسيطرة على أعراض مرض بورغر.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

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احصلي على المساعدة إذا كنت تعانين من أعراض مرض بورغر أو إذا ساءت الأعراض، أو إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

إذا كنت مصابًا بمرض بورغر، فيجب عليك إجراء فحوصات منتظمة مع مقدم الخدمة الخاص بك.

أيضًا، قد تحتاجين إلى جراحة طارئة إذا كان مرض بورغر قد أثر على أمعائك، أو إذا كانت العدوى تجعل من الضروري للطبيب إزالة أصابعك أو أصابع قدمك.

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المصدر: هيلث لاين