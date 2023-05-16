شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير بروتين الكيراتين فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكيراتين اسم بارز فى صناعة التجميل، حيث يدخل فى منتجات الشعر وبعض منتجات العناية بالبشرة، ويساعد أيضًا الكيراتين فى الحفاظ على الجلد والأظافر، كما أظهرت الأبحاث الحديثة تأثيره على منع إصابة الكبد، وتعزيز التئام الجروح، وحماية الأجنة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويساعد بروتين الكيراتين فى الحفاظ على الاستقرار الميكانيكى للأنسجة، بالإضافة إلى ذلك فهى تحافظ على السلامة وتضمن الأداء السليم للخلايا، وتشارك أنواع قليلة من الكيراتين فى آليات مثل التئام الجروح، ويساعد أيضًا فى التغلب على التوتر ويحمى أنسجة الجسم.

تأثير الكيراتين على جسمك- الكيراتين للشعر

بروتين الكيراتين له تأثيرات مرغوبة على الشعر، بما فى ذلك الترطيب والنعومة، ووفقًا لدراسة يعد الكيراتين مكونًا مهمًا فى علاج قشرة الشعر، كما أنه يساهم فى قوة جذع الشعرة، وهذا يعنى أن الكيراتين يصلح الشعر من التلف المرتبط بالعلاجات الكيميائية مثل التبييض، كما أنه يصلح التلف الناتج عن الحرارة، والذى ينتج عن التجعيد أو الفرد المنتظم، كما أنه يساعد فى استعادة القوة الميكانيكية لألياف الشعر التالفة.

- الكيراتين للبشرة

وفقًا للدراسة يلعب الكيراتين دورًا وظيفيًا مهمًا فى سلامة واستقرار الخلايا الظهارية للجلد، تشكل هذه الاتصالات المستقرة من خلية إلى خلية استمرارية لتشكيل أنسجة قوية.

- التأثيرات الديناميكية للكيراتين

تشير دراسة إلى أن الكيراتين يساعد فى حماية المشيمة والجنين، وأثبت بحث آخر دور الكيراتين فى حماية الخلايا من موتها، وتظهر البيانات أيضًا أن الكيراتين يحمى الكبد من الإجهاد ويمنع الإصابات، وأظهرت دراسة أن الكيراتين يساعد فى عملية التئام الجروح.

- العناصر الغذائية اللازمة لتكوين الكيراتين

يتطلب تكوين الكيراتين بعض العناصر الغذائية مثل الإينوزيتول والبيوتين، وفى إحدى الدراسات، كان الإينوزيتول مطلوبًا لتمايز ونضج الخلايا الكيراتينية، الخلايا المكونة للكيراتين، لذلك تعد الأطعمة الغنية بالإينوزيتول واحدة من أفضل الطرق لزيادة معدل تكوين الكيراتين.

وأظهرت الدراسة أن الإينوزيتول كان موجودا بكثرة فى الفواكه والفاصوليا والحبوب والمكسرات، وتحتوى الخضراوات والفواكه الطازجة على إينوزيتول أكثر من نظيراتها المعلبة أو المجمدة، ولا يوجد متطلبات غذائية موصى بها لجسمنا للإينوزيتول، ومع ذلك فإن استهلاك الإينوزيتول بكميات صغيرة يعزز مستويات الكيراتين في أجسامنا، بالإضافة إلى ذلك وجدت الأبحاث أيضًا أن الإينوزيتول فعال في إدارة مرض السكري ومتلازمة تكيس المبايض.

- البيوتين

تشير الأبحاث إلى أن البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 7 ، يعزز نمو الشعر والأظافر، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يعزز إنتاج الكيراتين، مما يقوى الأظافر ويحسن مظهر الجلد.

والبيوتين فيتامين قابل للذوبان فى الماء، لذلك لا يخزنه جسمك، نتيجة لذلك تحتاج إلى استهلاكه بانتظام للحفاظ على مستوياته، ويبدو أن البيض والمكسرات والفطر والبطاطا الحلوة تحتوى على مستويات جيدة من البيوتين، وقد يساعد النظام الغذائى الغنى بالبيوتين فى تحسين التحكم فى نسبة السكر فى الدم ووظائف المخ.





الأطعمة التى تساعد على تعزيز مستويات الكيراتين- البيض

يساعد هذا الطعام على زيادة إنتاج الكيراتين بسبب التركيز الكبير للبيوتين، حيث إن الصفار غنى بشكل خاص بالبيوتين، وهو ضرورى لتعزيز إنتاج الكيراتين، ويزيد طهى البيض من امتصاص البيوتين.

ويعتبر البيض مفيدًا للحصول على البروتين فى جسمك، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، حيث يمكن أن توفر لك 100 جرام من البيض نحو 10.7 جرام من البروتين.

- الثوم

يحتوى على كميات وفيرة من L-cysteine. L-cysteine ​​هو حمض أمينى يشكل جزءًا مهمًا من الكيراتين، وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن الثوم قد يساعد فى مشاكل الجلد، ويعد تناول الثوم أيضًا طريقة ممتازة للتسلل إلى المغذيات الدقيقة المفيدة مثل فيتامين سي والسيلينيوم.

- البقوليات

الفول السودانى وفول الصويا أغنى مصادر البيوتين، وأظهرت دراسة أن 100 جرام من الفول السودانى تحتوى على 17.5 ميكروجرام من البيوتين.

وأكدت إحدى الدراسات، التى تبحث فى محتوى البيوتين فى الأطعمة المختلفة، أن 100 جرام من فول الصويا الكامل تحتوى على 19.3 ميكروجرام من البيوتين

- البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة المخبوزة هى فقط الكمية المناسبة من الحلويات اللذيذة لذوقنا، هذه البطاطا الحلوة مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف والكاروتينات، ووفقًا لدراسة يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا فى تنظيم الكيراتين، وهو ضرورى لتكوين الكيراتين.