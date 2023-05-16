عدد مرات شرب ماء الشعير لتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد - تعتبر الحمية والتمارين الرياضية من أكثر الطرق فعالية في تخسيس الوزن.

كما هناك العديد من المكونات والوصفات الطبيعية التي يمكن أن تسرع عملية خسارة الوزن وأحد هذه المكونات هو ماء الشعير.

ينتمي الشعير إلى فئة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الكامل، ويعتبر من أفضل الأطعمة لحرق الدهون بفضل ما يحتويه من ألياف.

القيمة الغذائية للشعير:





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نصف كوب من الشعير المغلي يحتوي على:



السعرات الحرارية: 96

الدهون: 1 غرام

الدهون المشبعة: 1 غرام

الكربوهيدرات: 22 غرام

البروتين: 2 غرام

الألياف الغذائية: 3 غرام

الصوديوم: 2 ملغ

المنغنيز: 1 ملغ

ماء الشعير للتخسيس



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صحيح أن ماء الشعير غني بالسعرات الحرارية ولكنه منخفض جداً في نسبة الدهون. يساعد محتوى الألياف في ماء الشعير في عملية الهضم. لذا يشعركِ بالشبع لساعات، ما يمنعكِ من تناول وجبة خفيفة غير صحية.

الفوائد الصحية الأخرى لمياه الشعير





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1. يخفض الكولسترول





تناول ماء الشعير يوميًا يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم. تساعد الخصائص المضادة للأكسدة في ماء الشعير على التخلص من الجذور الحرة من الجسم ، والتي تحافظ على صحتك.

2. يتحكم في مستوى السكر في الدم





تساعد مياه الشعير أيضًا في ضبط مستوى السكر في الدم. هذا المشروب مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

3. غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة





مياه الشعير غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تمكن من نمو الخلايا بشكل صحي. كما أنها غنية بحمض الفوليك والحديد والنحاس والمنغنيز.

كيفية تحضير ماء الشعير



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مكونات:

1/2 كوب من الشعير

1.5 لتر ماء

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة عسل

عصا من القرفة

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الطريقة:

الخطوة 1: إضافة نصف كوب الشعير في وعاء ثم يضاف 1.5 لتر من الماء والقرفة ثم اتركي المزيج يغلي.

الخطوة 2: يترك الوعاء على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

الخطوة 3: اتركي ماء الشعير يبرد لبعض الوقت.

الخطوة 4: صفي المزيج مع إضافة عصير الليمون والعسل.

يمكنك تحصيره بكمية كبيرة وتخزينه في الثلاجة.

اشربي ماء الشعير مرتين على الأقل يوميًا. يمكنكِ تناول هذا المشروب في أي وقت.