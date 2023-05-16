شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى السليم يقلل من خطر الإصابة بـ ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد ممارسة الرياضة بشكل يومى واتباع نظام غذائى سليم الحفاظ على الحفاظ على الصحة العامة للجسم وخاصة صحة المخ، وتنشيط الذاكرة، والحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وفقا لما نشره موقع ساينس ألرت.

وقالت الدكتورة لى هيوى تساى بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للتعلم والذاكرة، طبيبة الأعصاب، إن مفاتيح الحفاظ على صحة المخ والذاكرة مع التقدم فى العمر ليست سرا، ويجب علينا جميعا أن نعلمها، حيث تتمثل فى ممارسة الرياضة والنشاط الاجتماعى والفكرى والحفاظ على نظام غذائى صحى، وهى أمور مهمة لتطبيقها فى حياتنا.

وأكد الباحثون فى الدراسة على العديد من العوامل التى أشارت إليها تساى وأنها تساعد فى الحفاظ على صحة المخ والذاكرة، مثل اتباع نظام غذائى صحى، وممارسة الرياضة بانتظام، والاتصال الاجتماعى المنتظم، والأنشطة المعرفية، والامتناع عن التدخين والكحول.