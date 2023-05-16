شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الجفاف الصامت؟ تعرف على كمية الماء التي يحتاجها الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الماء أحد أهم جوانب الحفاظ على صحة جيدة، يتكون جسم الإنسان من حوالي 60٪ من الماء، وهذه المياه ضرورية لمجموعة متنوعة من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة حرارة الجسم، ونقل العناصر الغذائية، والتخلص من الفضلات، ليس من المستغرب أن البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية للصحة المثلى.

كثير من الناس لا يدركون أن الترطيب أكثر من مجرد شرب الماء عندما تشعر بالعطش، في الواقع ، هناك ظاهرة تسمى "الترطيب الصامت" والتي تشير إلى حقيقة أن أجسامنا بحاجة إلى الماء حتى عندما لا نشعر بالعطش.

متى يحدث الجفاف الصامت

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" يحدث الجفاف الصامت عندما تفقد أجسامنا الماء من خلال العمليات الجسدية الطبيعية مثل التعرق والتنفس ولكن الماء لا يتجدد، حتى لو لم نشعر بالعطش، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف.

إذن ما هي كمية الماء التي يحتاجها جسمنا بالفعل؟ يمكن أن تختلف الإجابة على هذا السؤال اعتمادًا على عدد من العوامل مثل العمر والوزن ومستوى النشاط والمناخ.

بشكل عام، توصي الإرشادات بـ 11.5 كوب (2.7 لترًا) من الماء يوميًا للنساء و 15.5 كوبًا (3.7 لترًا) من الماء يوميًا للرجال، ومع ذلك ، فهذه مجرد إرشادات ، وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى كمية أكبر أو أقل من المياه حسب ظروفهم الفردية.

إذا كنت نشيطًا حقًا وتتعرق كثيرًا، على سبيل المثال، فستحتاج إلى شرب المزيد من الماء لتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، إذا كنت تعيش في بيئة أكثر برودة وكنت أقل نشاطًا ، فقد لا تحتاج إلى الكثير من الماء.

عمرك هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على كمية المياه التي تحتاجها. تصبح أجسامنا أقل كفاءة في التحكم في توازن الماء مع تقدمنا ​​في السن ، مما يعني أننا قد نحتاج إلى شرب المزيد من الماء حتى نشرب الماء.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن كمية الماء التي تحتاجها يمكن أن تختلف حسب ما تأكله، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل الفواكه والخضروات ، يمكن أن تساهم في تناولك للمياه بشكل عام ، والأطعمة الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح أو السكر يمكن أن تجففك وتزيد من احتياجك للماء.

نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم

فكيف يمكنك التأكد من حصولك على كمية كافية من الماء ، حتى لو لم تشعر بالعطش؟ هنا بعض النصائح:

احمل زجاجة ماء معك أينما ذهبت:

سيجعل ذلك من السهل شرب الماء طوال اليوم ، حتى لو كنت لا تشعر بالعطش بشكل خاص.

اضبط التذكيرات بشرب الماء:

إذا كنت تواجه صعوبة في تذكر شرب الماء، فحاول ضبط التذكيرات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر لشرب الماء على فترات منتظمة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء:

تعد الفاكهة والخضراوات مصدرًا رائعًا للمياه ، لذا حاول دمج المزيد منها في نظامك الغذائي.

اشرب الماء قبل وأثناء وبعد التمرين:

إذا كنت نشيطًا بدنيًا ، فتأكد من شرب الماء لتعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق.

انتبه إلى لون البول:

إذا كان لون بولك أصفر داكن ، فهذه علامة على أنك قد تكون مصابًا بالجفاف وتحتاج إلى شرب المزيد من الماء