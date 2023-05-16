شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول فيتامين د يؤثر سلبا على الجهاز الهضمى والكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلة تناول أي فيتامين يسبب حدوث مشاكل في الصحة العامة ، كما أنه أيضا من المسلم به ان زيادة تناول فيتامين د يعرض الشخص إلى مشكلات صحية، حيث أكدت الدكتورة أناستاسيا جدانوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن زيادة جرعة فيتامين D تؤدي إلى حدوث مشكلات في الكلى.وذلك وفقا لما نشره موقع لينتا. رو.

كما اوضحت أخصائية النساء أن فيتامين D يجمع بين مجموعة فيتامينات D1 و D2 و D3 و D4 . فمثلا 80 بالمئة من فيتامين D3 تتكون تحت الجلد بتأثير الأشعة فوق البنفسجية b، و20 بالمئة فقط يحصل عليها الجسم من أطعمة ذات مصدر حيواني. أما فيتامين D2 فيحصل عليه الجسم من المنتجات النباتية مثل الخبز.

واضافت الدكتورة ان فيتامين D يعزز حساسية الجسم للأنسولين، ويقوي العظام ويساعد على تركيب الهرمونات الجنسية ويحسن وظيفة الإنجاب ويؤثر إيجابيا في منظومة المناعة، ويخفض خطر تكوين الأورام والإصابة بالاكتئاب ومرض باركنسون.

وحذرت الأخصائية من الافراط في تناول أدوية ومكملات غذائية محتوية على فيتامين D، لأن ذلك يؤدي حتى إلى التسمم. كما ان هذا يسبب ارتفاعا في تركيز الكالسيوم في البول والدم، ما يؤدي إلى تراكمه في عضلة القلب وجدران الأمعاء والمعدة. ويمكن أن يستمر هذا التأثير عدة أشهر، لأن الفيتامين يتراكم في الأنسجة الدهنية ولا يتم التخلص منه إلا ببطء.

وتابعت : إن تناول جرعات كبيرة من فيتامين D يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي ودوخة وضعف شديد وارتباك في الوعي. كما أنه يعطل نشاط فيتامين К2 ما يؤدي إلى فقدان في الكتلة العظمية، ويلحق الضرر بالكلى.