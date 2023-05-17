شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة تؤدي لارتفاع ضغط الدم .. منها الوجبات السريعة والملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر الشرايين في الجسم بالحالة السائدة لارتفاع ضغط الدم، يكون ضغط الدم المستمر على جدران الشرايين مرتفعًا جدًا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، يجب أن يعمل القلب بكفاءة أكبر، يزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ومشكلات صحية كبيرة أخرى إذا تُركت دون علاج، بدءًا من سن 18 عامًا ، من الضروري مراقبة ضغط الدم كل عامين على الأقل. يحتاج بعض الأشخاص إلى إجراء فحوصات أكثر تكرارًا، وإليك الأطعمة التي قد تزيد من ضغط الدم لديك ويجب تجنبها، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم: 9 أطعمة تزيد من ارتفاع ضغط الدم1. ملح

قد يبدو هذا واضحًا إذا كنت تحاول الالتزام بنظام غذائي منخفض الصوديوم ، عند إعداد الوجبات والوجبات الخفيفة ، عادة ما يستخدم الكثير من الأفراد ملح الطعام ، ولكن عند التعامل مع ارتفاع ضغط الدم ، يجب التحكم فيه بصرامة أو تجنبه تمامًا، ابحث عن الأعشاب والتوابل الطازجة لإضافة نكهة للطعام.





2. الأطعمة المقلية

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فعليك الابتعاد عن الأطعمة المقلية لأنها غنية بالملح والدهون المشبعة، تشمل الخيارات الخالية من القلي الشواء والخبز والقلي، شريطة الانتباه إلى كمية الملح في الطعام الذي تطهيه في المقام الأول ، فقد اكتسبت المقالي الهوائية شعبية وهي خيار رائع، يجب أن يكون أي نوع من التوابل أو خليط البقسماط قليل الصوديوم.

3. الوجبات السريعة

لا تعد الوجبات السريعة خيارًا جيدًا أبدًا إذا كنت تتبع أي نوع من المتطلبات الغذائية، يتم تحضير جزء كبير من الطعام المقدم في مطاعم الوجبات السريعة وتجميده ثم قليه أو طهيه في زيوت ثقيلة الدهون، يجب تجنب هذه الأطعمة لأنها ترفع ضغط الدم.





4. توابل معينة

محتوى الصوديوم في منتجات مثل الكاتشب وصلصة الصويا وصلصة السلطة وصلصة الشواء مرتفع، صلصة المعكرونة والمرق نوعان من الأطعمة الإضافية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، بدلًا من ذلك ، تعرف على الأعشاب والتوابل المختلفة التي يمكن استخدامها لتذوق الطعام.





5. الأطعمة الجاهزة

تتكون هذه المجموعة الغذائية من الأطعمة المجمدة والمعالجة والمعلبة وغيرها من الأطعمة الجاهزة للأكل، يمكن أن تكون هذه العناصر في متناول اليد ، لكن الكثير منها يحتوي على الكثير من الملح المضاف إليها للحفاظ على النكهة بعد التعليب أو التعبئة أو التجميد، تفقد هذه الأطعمة قيمتها الغذائية عند معالجتها من خلال الاستعدادات الطويلة، تشمل هذه الأطعمة الخضار والفواكه المعلبة والوجبات الخفيفة المجمدة واللحوم المجمدة وما إلى ذلك.

6. الرقائق المقرمشات

تعد أنواع عديدة من الرقائق والمقرمشات وأحيانًا حتى الحلويات مثل البسكويت اختيارات سيئة. المكسرات شيء آخر يجب الانتباه إليه، نظرًا لاحتوائها على البروتين والدهون الجيدة (في بعض المكسرات) ، فقد تبدو تلك الوجبات الخفيفة أكثر صحة ، ولكنها قد لا تكون الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

7. الأطعمة السكرية

الأطعمة السكرية لها فوائد صحية قليلة وتزيد من احتمالية زيادة الوزن غير المقصودة لدى المستهلكين، علاوة على ذلك ، قد يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم، أظهرت الأبحاث أن الأطعمة السكرية قد ترفع ضغط الدم بدرجة أعلى من الملح، تم تضمين الأطعمة التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز في الدراسات كسبب محتمل لارتفاع ضغط الدم.





8. الكافيين

الكافيين مادة معروفة بأنها ترفع ضغط الدم ، وهي موجودة في الصودا والشاي والقهوة والمشروبات الرياضية، يجب تقييد استخدام الكافيين لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، إذا كنت تستمتع بالقهوة ، ففكر في التبديل إلى قهوة منزوعة الكافيين أو نصف مقهى إذا كنت لا تستطيع التخلي عنها تمامًا.





9. الدهون المشبعة والمتحولة

حتى إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فلا يزال بإمكانك تناول الدهون الصحية في نظامك الغذائي ، لكن الدهون المشبعة والمتحولة ليست واحدة منها،كل من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ناتج عن الأطعمة المقلية في الكثير من الزيت أو اللحوم عالية الدهون.