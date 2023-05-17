شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة يجب تناولها لتقليل خطر الإصابة بسكر الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سكر الحمل أحد أنواع السكر ويتطور أثناء الحمل عادة فى الثلث الثانى أو الثالث من الحمل، تحدث هذه الحالة بسبب التغيرات الهرمونية التى تحدث فى الجسم أثناء الحمل، والتى يمكن أن تؤثر على كيفية إنتاج الأنسولين واستخدامه.

تتعرض النساء المصابات بسكر الحمل لخطر الإصابة بمضاعفات أثناء الحمل والولادة مثل تسمم الحمل، وهى حالة تسبب ارتفاع ضغط الدم وتلف أعضاء مثل الكلى والكبد، وقد يزيد سكر الحمل من خطر الولادة المبكرة، ويمكن أن يؤدى سكر الحمل أيضًا إلى زيادة وزن الطفل، ما قد يؤدى إلى مضاعفات الولادة، وفى هذا التقرير نستعرض بعض نصائح النظام الغذائى لتقليل مخاطر الإصابة بسكر الحمل، وفقا لما نشره موقع ndtv.

الأطعمة التى يجب تناولها لتقليل مخاطر الإصابة بسكر الحمل1. الخضراوات غير النشوية

الخضراوات الورقية والخضراوات الأخرى غير النشوية مثل البروكلى والجزر والفلفل الحلو غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد فى الحفاظ على استقرار مستويات السكر فى الدم.

2. الحبوب الكاملة

يمكن أن يساعد التحول من الحبوب المكررة إلى الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والكينوا وخبز القمح الكامل فى تحسين حساسية الأنسولين، وتقليل مخاطر الإصابة بسكر الحمل، وتوفر الحبوب الكاملة أيضًا مصدرًا ثابتًا للطاقة والألياف.

3. الأطعمة الغنية بالبروتين

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين فى الحفاظ على استقرار مستويات السكر فى الدم لدى النساء الحوامل، وتشمل مصادر البروتين الجيدة اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والبيض والفاصوليا والبقوليات.

4. منتجات الألبان قليلة الدسم

تعتبر منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب واللبن والجبن مصدرًا جيدًا للكالسيوم وفيتامين د والبروتين، يمكنهم المساعدة فى تحسين حساسية الأنسولين والحفاظ على مستويات السكر فى الدم تحت السيطرة.

5. فواكه

تحتوى الفاكهة على سكريات طبيعية، لكنها غنية أيضًا بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويجب على النساء الحوامل اختيار الفاكهة الطازجة بدلاً من عصائر الفاكهة أو الوجبات الخفيفة المصنعة من الفاكهة لأنها غالبًا ما تحتوى على السكريات المضافة.

6. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف وهى خيار جيد لتناول الوجبات الخفيفة للنساء الحوامل، اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا هى بعض الخيارات الجيدة التى يجب تضمينها فى النظام الغذائى.

7. الدهون الصحية

يمكن للدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والمكسرات والبذور أن تساعد فى تحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بسكر الحمل، كما أنها تساعد فى الحفاظ على شعور المرأة الحامل بالشبع والرضا.