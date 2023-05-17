أبرز المفاهيم الخاطئة عن الرياضة لا تصدقي كل ما تسمعينه!

بيروت - نادين محمد - على الرغم من فوائد الرياضة، إلا أن الكثيرون يتداولون أساطير ومفاهيم خاطئة حول ممارسة التمارين الرياضية. سواء كنت قد بدأت للتو ممارسة الرياضة أو كنت تمارسينها من قبل، إليك أبرز المفاهيم الخاطئة عن الرياضة لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك.

1. يستغرق التمرين الكثير من الوقت

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ربما يكون هذا هو العذر الأول الذي يقدمه الكثيرين لعدم ممارسة الرياضة. لكن الفكرة القائلة بأنه يجب ممارسة التمارين التي ستغرق وقتًا طويلاً ليس لها صحة كل ما تحتاجينه هو ما لا يقل عن 20-30 دقيقة من النشاط لرفع معدل ضربات القلب والتنفس.

يمكنك تقسيم وقت ممارسة الرياضة على مدار اليوم بعد تناول الوجبات الرئيسية ويمكنك أيضا إذا كنت تشعرين بقلة الطاقة والنشاط ممارسة التمارين الخفيفة ، وهي عبارة عن دفعات صغيرة من الأنشطة الرياضية والبدنية يمكن أن تمارسينها في أي مكان ما بين 30 ثانية إلى دقيقتين.

يجب الانتباه إلى أن ممارسة الرياضة لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا يمكن أن تساعد على تقوية مناعتك وحمايتك من العديد من الأمراض والإصابة ببعض أنواع من العدوى.

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2. عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية

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بالنسبة للكثير من الأشخاص، يعد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية روتيناً يومياً لممارسة بعض التمارين وحتى القيام ببعض العلاقات الاجتماعية ومع ذلك، فإن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ليس هو الخيار الوحيد لممارسة بعض النشاط البدني.

تعد أسهل طريقة لممارسة الرياضة هي المشي ببطء فقد لا تحتاجين إلى أي معدات خاصة ، فقط يمكنك ممارسة رياضة المشي.

يمكنك أيضا ممارسة بعض التمرينات في المنزل بدون أي معدات فهناك الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين الرياضية على YouTube أو Zoom أو Instagram والتي ستحول منزلك إلى صالة للألعاب الرياضية .

يمكنك أيضًا القيام بإجراء تغييرات صغيرة على روتينك اليومي مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد ، أو المشي إلى المتجر بدلاً من القيادة، حتى الأعمال المنزلية مثل قطع العشب أو مسح الأرضية تعتبر من التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها في المنزل دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

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3. كلما زاد التعرق كان ذلك أفضل

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غالبًا ما يسير التعرق والتمارين جنبًا إلى جنب وذلك لأنه عند ممارسة الرياضة ، تولد عضلاتك الحرارة والتعرق والذي يعد من آليات الجسم ليبرد لأن الحرارة الزائدة قد تكون خطيرة.

لا يعتمد مقدار تعرقك على ظروف الطقس بقدر ما يعتمد على مدى صعوبة ممارسة الرياضة، ففي يوم حار ورطب، يمكن أن يتسبب المشي الخفيف أو حتى الجلوس في التعرق.

في يوم بارد وجاف، قد لا تلاحظين نفسك تتعرقين فيعد التعرق ليس الطريقة الوحيدة التي يبرد بها الجسم، فيتم دفع الدم الدافئ نحو بشرتك لإخراج الحرارة والتبريد، يعد هذا هو سبب في إحمرار الوجه والذراعين والساقين عند بعض الأشخاص أثناء ممارسة الرياضة.

4. لتحقيق أهدافك من ممارسة الرياضة تحتاجين إلى التمرن بقوة

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لا يجب التمرين بقوة لتحقيق أهدافك، إذا كنت تشعرين بألم في اليوم التالي لممارسة الرياضة، فمن المحتمل أن يتأخر ظهور ألم العضلات ولكنه سيزول عادة في غضون يوم أو يومين.

يعد وجع العضلات ليس علامة على مستوى لياقتك فعندما تعتاد عضلاتك على نشاط ما ، فإنها ستتأقلم وستقل احتمالية الشعور بالألم.

تساعد الحركة أيضاً على البقاء رطبًا أما النوم الجيد فيساعد في تقليل الآلام بشكل فعال. ومع ذلك، إذا استمر الألم لفترة أطول من أسبوع أو إذا شعرت بألم حاد أو تنميل ، فاتصلي بطبيبك.

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المصدر :مايوكلينك